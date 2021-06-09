صحوة إمبيد تقود فيلادلفيا سيكسرز للفوز الأول

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قاد الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 40 نقطة، هي الأعلى له في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على أتلانتا هوكس 118-102 في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، فارضاً التعادل بين الفريقين 1-1.وأضاف إمبيد الذي خاض اللقاء على الرغم من تشخيص إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي في الركبة، 13 متابعة.

وساهم توبياس هاريس بـ 22 نقطة، فيما أنهى سيث كوري اللقاء مع 21 منها 5 ثلاثيات، ولاعب الاحتياط شايك ميلتون 14. وشكّل لاعبو الاحتياط في سفنتي سيكسرز عاملاً مهماً في الفوز، حيث سجلوا 26 نقطة في الشوط الثاني أمام 18600 مشاهد احتشدوا في ملعب "ويلز فارجو سنتر".

ويخوض الفريقان المباراة الثالثة في سلسلة من أفضل سبع مباريات ممكنة في أتلانتا الجمعة. في المقابل، افتقد هوكس لجهود نجمه دياندري هانتر للمباراة الثانية توالياً بسبب آلام في الركبة اليمنى.

ولم ينجح زميله تراي يونج نجم المباراة الأولى بتسجيله 35 نقطة إلى جانب 10 متابعات، في قيادة هوكس للفوز الثاني توالياً، مكتفياً بـ 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

ويبلغ معدل تسجيل يونغ 30.2 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم. وأضاف الإيطالي دانيلو جاليناري 21 نقطة إلى جانب 9 متابعات، وكيفن هويرتر 20 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف".

فيما سجل الصربي بوجدان بوجدانوفيتش 14 نقطة، وكلينت كابيلا 10 نقاط. وكان نادي هوكس أقدم على إقالة مدربه السابق لويد بيرس بسبب تردي النتائج، حيث قاده للفوز في 14 مباراة فقط مقابل 20 خسارة في بداية الدوري المنتظم، وعين نيت ماكميلان موقتاً بدلاً منه ليعود إلى سكة الانتصارات بتحقيقه 32 فوزاً مقابل 13 خسارة من ضمنها الأدوار الإقصائية.