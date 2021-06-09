دوري الأقوياء يدشن موسم اليد 3 سبتمبر

رضا سليم (دبي)

قرر اتحاد اليد مخاطبة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي بما يتماشى مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل عاشور وحضور جميع الأعضاء.

كما قرر الاجتماع اعتماد 3 سبتمبر موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، والذي سيبدأ بدوري الرجال بعدما اعتمد الاجتماع مسابقات الرجال والشباب للموسم المقبل ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن المراحل السنية، كما قرر الاتحاد إقامة بطولة السوبر لموسم 2020-2021 والتي تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونظراً لأن الشارقة بطل المسابقتين سيكون الطرف الثاني فريق الجزيرة وصيف بطل الكأس.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على زيادة أعداد الإداريين المسموح بتسجيلهم في المباراة على أن يتم تسجيل مواطن ضمن الجهاز الفني لكل فريق، كما حددت لجنة المسابقات مواعيد فتح وإغلاق قيد وتسجيل اللاعبين للرجال والمراحل السنية مع تحديد عدد اللاعبين في كل فريق لكل مرحلة سنية.

وأكد نبيل عاشور رئيس الاتحاد أن مخاطبة الهيئة واللجنة الأولمبية يهدف إلى صياغة نهائية للنظام الأساسي بما يتماشى مع دليل الحوكمة الخاصة بالاتحادات، وسيتم على أساسه تقنين النظام من جديد واعتماده في الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد:«هناك لجنة خاصة بشأن الصياغة النهائية للنظام الأساسي يتناسب مع الشروط الجديدة للحوكمة، ومن المتوقع أن يتم عقد جمعية عمومية بعد عيد الأضحى لاعتماده النظام».

وأضاف: «هناك 3 مسابقات للرجال تم اعتمادها وهي الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وستكون هناك بطولة أخرى سواء كأس الإمارات أو كأس نائب رئيس الدولة والتي ستقام خلال شهر يناير في فترة البطولة الآسيوية للمنتخبات، وهو ما سيتحدد بناء الظروف القادمة وبرنامج المنتخب».

ونوه إلى أن زيادة أعداد الإداريين على الدكة خلال المباريات كان مطلباً للأندية في الجمعية العمومية الأخيرة، كما أن هذه الزيادة تتماشى مع قرارات الاتحاد الدولي، وتم اعتمادها في بطولة العالم للرجال الأخيرة في مصر، على أن يكون هناك عضو في الجهاز الفني مواطن.

وكشف الأمين العام للاتحاد إلى أنه تم إرسال استمارات للأندية لتحديد المسابقات التي ستشارك فيها، سواء على مستوى الرجال أو المراحل، وتم منح الأندية فرصة للرد حتى نهاية الأسبوع المقبل.