السيتي وأتلتيكو يستعدان لصفقة تبادلية





أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «التايمز» أن إدارة أتليتكو مدريد اقترحت على نادي مانشستر سيتي صفقة تبادلية، تضم ساؤول نيجويز لاعب وسط الأتليتي، وبرناردو سيلفا نجم خط وسط السيتي. وأشارت الصحيفة إلى احتمال إتمام هذه الصفقة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت إن ساؤول يرغب في مغادرة أتليتكو بعد 13 عاماً من الولاء والخدمة الحسنة، وإن هذه الرغبة جعلت الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني يفكر في إدخاله في صفقة تبادلية.

ولأن الإسباني بيب جوارديولا أبدى إعجابه واهتمامه بهذا اللاعب، فقد أبدى سيميوني عدم ممانعته في إدخال ساؤول في صفقة تبادلية مع السيتي، وتحديداً بالحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا المعجب كثيراً بالمدرب الأرجنتيني، والذي يمكنه أن يضيف إلى رصيده تاريخاً جديداً في إسبانيا، وإن كان قد اعترف بأنه سعيد مع السيتي، ولكنه لا يرفض اللعب للروخي بلانكوس.

ولأن إدارة أتليتكو تدرك اهتمام جوارديولا بالحصول على خدمات ساؤول، فقد اقترحت - والكلام للصحيفة - هذه الصفقة التبادلية مع سيلفا. وحرصت الصحيفة على أن توضح إن سعر كلا اللاعبين واحد تقريباً وهو 70 مليون يورو وإنهما في نفس العمر «26 عاماً» ويلعبان في نفس المركز، ما يعني أن الصفقة - لو تحققت - ستكون مفيدة للطرفين.

وعانى ساؤول الكثير هذا الموسم مع مدربه سيميوني الذي لم يكن يشركه أساسياً كثيراً، مفضلاً عليه الفرنسي توماس ليمار، ومن جانبها، ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن مانشستر سيتي لا يمانع في عرض خدمات البرتغالي برناردو سيلفا على الأتليتي، بعد أن قطع شوطاً طويلاً في مفاوضاته مع أستون فيلا من أجل ضم نجمه جاك جريليش في الميركاتو الصيفي القادم، ما ينبئ بقرب رحيل برناردو سيلفا فعلاً.