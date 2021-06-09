توتنهام يحدد شروطه لبيع كين

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مسألة رحيل النجم الدولي الإنجليزي هاري كين «27 عاماً» عن ناديه توتنهام هوتسبير، لن تكون سهلة بالمرة إذ كشفت صحيفة «الصن» النقاب عن أن ناديه حدد مبلغاً كبيراً جداً لمن يريد الحصول على خدمات هذا النجم الهداف، الذي أعلن صراحة رغبته في مغادرة السبيرز خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة إن السعر الذي وضعه رجل الأعمال المخضرم دانييل ليفي رئيس النادي لتحرير نجم فريقه الأول هو 175 مليون يورو، وهو رقم كبير في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الأندية من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة إن ليفي لم يكتف بذلك وإنما اشترط أن يتم الدفع نقداً، مؤكداً رفضه لأية صفقة تبادلية بين نجمه وبين عدد من اللاعبين ومبلغ من المال.

وأشارت الصحيفة إلى إن شروط ليفي تزيد من صعوبة رحيل كين الذي يرتبط مع ناديه بعقد حتى 2024.ونوهت الصحيفة إلى إن مشكلة كين الكبرى، تتمثل في إن طموحاته في الحصول على ألقاب وبطولات، لا تتناسب مع طموحات ناديه، الذي كان إنجازه الأكبر على امتداد سنوات، هو الوصول إلى نهائي دوري الأبطال "الشامبيونزليج" عام 2019، وخسارته من ليفربول صفر/2.

وأبدت 3 أندية إنجليزية اهتمامها بالحصول على خدمات كين أفضل هداف وممرر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وهى مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ولكن هذه الأندية الثلاثة ستواجه - على حد قول الصحيفة -، صعوبة كبيرة في التفاوض مع توتنهام من أجل التعاقد مع كين.