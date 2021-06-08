رماية الإمارات إلى أولمبياد طوكيو

رضا سليم (دبي)

حصلت رماية الإمارات على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي تنطلق يوم 23 يوليو المقبل والتي تستمر حتى 8 أغسطس بعدما منح الاتحاد الدولي للعبة بطاقة مشاركة لاتحاد الرماية تقديراً للنتائج الكبيرة التي حققها رماتنا خلال المشاركة في البطولات العالمية والقارية.

وهذه هي المشاركة للمرة السابعة في تاريخ اللعبة في دورات أتلانتا 1996 وسيدني 2000 وأثينا 2004 والتي حقق فيها بطلنا الشيخ أحمد بن حشر الميدالية الذهبية وبكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

يذكر أن الرماية أول لعبة تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في الأولمبياد فيها تأهل الجودو عبر نتائجه في بطولات العالم.

كان سيف بن فطيس المنصوري رامي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق «الإسكيت» قد احتل المركز الرابع في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة عن شهر مايو، كما أحرز الميدالية الذهبية في رماية الأطباق بالبطولة العربية للرماية المقامة حالياً في القاهرة وفضية الجائزة الكبرى.

كما سجل ابن فطيس إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بانتزاع الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق في الهند بجانب الميدالية الذهبية رماية «الإسكيت» في بطولة قبرص الدولية للرماية.