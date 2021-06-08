رولان جاروس.. زفيريف إلى نصف النهائي للمرة الأولى

باريس (أ ف ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادساً الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، على غرار الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا التي تخلصت من عقدة ربع النهائي التي لازمتها في البطولات الكبرى.

ولم يجد زفيريف (24 عاماً) صعوبة تذكر في حجز بطاقته إلى نصف النهائي للمرة الأولى في رولان جاروس والثالثة في الغراند سلام (أفضل نتيجة له وصوله إلى نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي حين خسر أمام النمساوي دومينيك تيم، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-4 و6-1 و6-1.

وأفاد زفيريف على أكمل وجه من خبرته في مواجهة الإسباني الذي خسر جميع مواجهاته الثلاث حتى الآن مع الألماني، لينهي مغامرة ابن الـ22 عاماً الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الرابع في جراند سلام (مرة واحدة سابقاً في فلاشينج ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره على يد زفيريف.

وحسم زفيريف اللقاء من دون عناء بعدما كسر إرسال منافسه الإسباني تسع مرات، منهياً المواجهة في غضون ساعة و36 دقيقة فقط. ويلتقي الألماني في دور الأربعة مع الفائز من المواجهة القوية المنتظرة لاحقاً بين الروسي دانييل مدفيديف الثاني واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

وعند السيدات، تخلصت بافليوتشنكوفا المصنفة 31 من عقدتها مع الدور ربع النهائي في جراند سلام وبلغت نصف النهائي حيث ستتواجه مع السلوفينية تامارا زيدانشيك التي واصلت مفاجآتها في ثانية بطولات جراند سلام.