ساليسبوري يقترب من حلم بريطاني تأخر 40 عاماً

لندن (د ب أ)

أصبح جو ساليسبوري على بعد خطوة واحدة من أن يكون أول لاعب بريطاني خلال قرابة 40 عاماً يفوز بلقب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً تأهل للمباراة النهائية في منافسات الزوجي المختلط مع الأميركية ديزيراي كراوزيك اليوم، بدون خوض مباراة الدور قبل النهائي بعد انسحاب منافسيهما خوان سيبستيان كابال وجيوليانا أولموس.

وإذا حقق ساليسبوري الفوز في المباراة النهائية سيصبح أول لاعب بريطاني يتوج بلقب في بطولة رولان جاروس في أحد الأحداث الخمسة الكبرى بالبطولة منذ أن توج جون لويد بمنافسات الزوجي المختلط مع الأسترالية ويندي تورنبول في 1982.

وقال ساليسبوري: سيكون هذا رائعاً للغاية، لم أدرك أنه مضى وقت طويل منذ أن فاز بها شخص ما. وأضاف: لم أتوقع إطلاقاً التواجد في نهائي الزوجي المختلط هذا الأسبوع، بكل وضوح التركيز كان على منافسات زوجي الرجال، ولكننا خضنا أسبوعاً مخيباً للآمال هنا (بعد الخسارة في الدور الثاني) وسارت الأمور بشكل جيد في منافسات الزوجي المختلط.

وأضاف: إذا خسرنا، يمكننا بعد ذلك العودة لبلادنا والتدريب على الملاعب العشبية، ولكن هذا شيء عظيم، فقد لعبنا بشكل جيد، فزنا بمباراتين، للحقيقة القرعة كانت أصغر هذا العام لذلك تبدو الأمور غريبة بعض الشيء أننا فزنا بمباراتين ووصلنا للنهائي.

ويلعب الزوجي المكون من ساليسبوري وكراوزيك مع الزوجي الروسي يلينا فيسينينا وأسلان كاراتسيف في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.