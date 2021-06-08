المهيري يتصدر رماية الإمارات في «عربية مصر»

القاهرة (الاتحاد)

شهدت منافسات اليوم الأول من منافسات رماية الاطباق من الحفرة «التراب» ضمن البطولة العربية الشاملة للرماية المقامة حاليا في مصر إثارة كبيرة، وتصدر المنتخب الكويتي القمة برصيد 213 طبقا وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 203 طبق ثم منتخب قطر الثالث برصيد 202 طبق ومنتخبنا الوطني في المركز الرابع بفارق طبق وبنفس الرصيد مع مصر 201 طبق ومنتخب لبنان 192 طبقا ثم منتخب الأردن 187 طبقا.

أما على صعيد الفردي فهناك سبعة رماة في دائرة المنافسة هم الرامي الكويتي المتصدر عبدالرحمن الفيحان برصيد 73 طبقا ويليه السعودي فيصل الدعجاني ثانيا برصيد 72 طبقا ثم اللبناني مروان عبد اللطيف والكويتي طلال الرشيدي في المركز الثالث برصيد 71 طبقا ويتساوى يحيي المهيري رامي منتخبنا الوطني مع المصري أحمد قمر والقطري سعيد أبو شارب في المركز الخامس برصيدد 70 طبقا.

وتصدر يحيى المهيري نتائج رماتنا في اليوم الأول برصيد 70 طبقا وسيف الشامسي وظاهر العرياني 68 طبقا بينما حصل عبد الله بوهليبة على 66 طبقا وحقق حمد بن مجرن 65 طبقاً. على صعيد السيدات، تصدرت اللبنانية ليا حليم قمة فردي السيدات برصيد 69 طبقا وتليها المصرية ماجي عشماوي المتأهلة إلى طوكيو ورصيدها 68 طبقا ثم مواطنتها مريم طارق أحمد ورصيدها 61 طبقا ثم لاعبتنا فاطمة محمد برصيد 85 طبقا ثم لاعبتنا عائشة الياسي برصيد 53 طبقا ثم المصرية سحر طلعت برصيد 49 طبقا.

وتستكمل غدا منافسات الدور الأول برماية جولتين بمعدل 50 طبقا ليتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة إلى نهائي البطولة فيما تلعب المنتخبات بعد غد الخميس جولتين تضاف إلى مجموع كل منتخب ليتم تأهل أربعة فرق للعب في النهائي حيث يضم كل فريق 3 رماة.