ديفو يمدد عقده لاعباً ومدرباً!

لندن (رويترز)

قال رينجرز بطل اسكتلندا اليوم إن جيرمين ديفو مهاجم منتخب إنجلترا السابق وقع عقداً جديداً لمدة عام واحد سيبقى بموجبه حتى نهاية موسم 2021-2022 ليصبح لاعباً ومدرباً في نفس الوقت تحت قيادة ستيفن جيرارد.

وسجل ديفو 32 هدفاً في 72 مباراة مع رينجرز منذ انضمامه للفريق في يناير 2019 ولعب دوراً محورياً داخل الملعب وخارجه ليفوز الفريق بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز الموسم الماضي.

وبعد فوزه بأول ألقابه في الدوري في سن 38 عاما قرر ديفو تأجيل قرار الاعتزال لمساعدة فريقه على الاحتفاظ باللقب تحت قيادة زميله السابق في منتخب إنجلترا جيرارد.

وقال جيرارد في بيان للنادي: السعادة لا تسعني باستمرار جيرمين معنا لاعباً ومدرباً، الكل يعرف العلاقة الطيبة التي تربطنا، حيث أعرفه منذ سنوات طويلة، أنا سعيد جداً لأنه سينقل خبرته الطويلة إلى المهاجمين في النادي.