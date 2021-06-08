الاتحاد الألماني يحقق في تزوير لاعب شتوتجارت!

شتوتجارت (د ب أ)

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، تحقيقاً، بعدما أعلن نادي شتوتجارت أن لاعبه سيلاس وامانجيتوكا يلعب باسم وعمر غير صحيحين.

وقال أنطون ناشرينر رئيس لجنة اللوائح بالاتحاد الألماني:النادي المنافس في «بوندسليجا» أبلغ اللجنة بما حدث وسنراجع الأمر فيما يتعلق بسوء سلوك محتمل من جانب اللاعب بموجب القانون الرياضي.

وكان شتوتجارت قد كشف في بيان له، اليوم، أن اللاعب أوضح أنه وقع ضحية ممارسات احتيالية من جانب وكيل أعماله السابق، وأن وامانجيتوكا ليس اسمه الحقيقي.

وجاء في بيان النادي أن الاسم الحقيقي للاعب هو سيلاس كاتومبا مفومبا، ووفقاً للبيان فقد ولد اللاعب في السادس من أكتوبر عام 1998 في كينشاسا بجمهورية الكونجو الديمقراطية ويبلغ من العمر 22 عاماً، أي أكبر بعام من سنه المعروف عنه. وقال سيلاس: لقد كنت أعيش في حالة من الخوف الدائم في السنوات الماضية، وكنت قلقاً للغاية على عائلتي في الكونجو، كان من الصعب علي أن أكشف عن قصتي.

ويقال أن الهوية المزيفة لمهاجم شتوتجارت تم اختلاقها من وكيله السابق، والذي سمح له بالعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، حينما كان عمره 19 عاماً، ووفقاً للاعب فإنه أيضاً غير اسمه وتاريخ ميلاده. ويشك شتوتجارت في أن القيام بهذا الأمر لإنهاء تواصل اللاعب مع ناديه الأصلي في الكونجو، وكذلك لزيادة اعتماد سيلاس على وكيله.