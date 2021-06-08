صحفيو الأولمبياد «تحت المراقبة»!

طوكيو (أ ف ب)

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو اليوم أنهم يعتزمون تلقيح المتطوعين البالغ عددهم 70 ألفاً، إضافة إلى إعلانهم أنه سيتم تعقّب حركة الصحفيين الأجانب عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، في محاولة للحد من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا، وذلك قبل حوالي ستة أسابيع على انطلاق الحدث العالمي المؤجل من الصيف الماضي.

سبق أن ترك عشرة آلاف متطوع، الألعاب التي تنطلق في 23 يوليو المقبل بسبب مخاوف من الحالة الوبائية، إلا أن الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 توشيرو موتو كشف أن خطة لتقديم جرعات للمتطوعين في المنشآت الرياضية والقرية الأولمبية هي قيد المناقشة بالتأكيد، ويمكن توسيعها لتشمل وسائل الإعلام المحلية ومشاركين آخرين مقيمين في اليابان.

وتابع: بما خص المتطوعين، خاصة أولئك الذين سيكونون على احتكاك بالرياضيين، يجب أن نتعامل معهم وكأنهم رياضيون. تُعتبر الحالة الوبائية في اليابان أفضل من العديد من البلدان الأخرى، ولكن حملة التلقيح تسير ببطء، حيث تلقت نسبة 3,5 ٪ من المقيمين الجرعتين.