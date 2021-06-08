مبابي: هيرنانديز يريدني في البايرن!

برلين (د ب أ)

كشف كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم أن زميله ومواطنه لوكاس هيرنانديز حاول إقناعه بالانضمام إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الرياضية، قال لاعب فريق باريس سان جيرمان: لوكاس قال لي إنني ينبغي عليّ أن أنتقل إلى ميونيخ.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه تصور الانضمام إلى بايرن، قال مبابي (22 عاماً): في كرة القدم لا يعرف المرء أبداً ماذا سيحدث، لكنني سعيد للغاية حالياً بوضعي كما هو.

في الوقت نفسه، قال مبابي إن بايرن ميونيخ على أي حال هو واحد من أفضل خمسة أندية في العالم، ولديه خطة واضحة جعلت منه نادياً عظيماً، وهو دائماً مرشح للفوز بكل بطولة، وإذا أردت أن أفوز بلقب فيجب عليّ أن أفوز على بايرن بشكل دائم في المستقبل.

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية في 2022، وكان قد انتقل في 2018 من سان موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة في تاريخ الرياضة بعد صفقة زميله البرازيلي الدولي نيمار (222 مليون يورو).