المساكني وساسي يغيبان عن تونس

تونس (د ب أ)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، غياب نجمي المنتخب يوسف المساكني وفرجاني ساسي عن المباراة الودية أمام الجزائر يوم الجمعة المقبل بداعي الإصابة.

وأفاد الاتحاد في بيان له أن المساكني وساسي كانا تعرضا للإصابة خلال مباراة المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية السبت الماضي وشعرا على إثرها بآلام.

وأوضح في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفحوص الطبية التي أجريت على اللاعبين أوضحت وجوب خضوعهما للراحة لعشرة أيام مما يعني غيابهما عن مباراتي الجزائر ومالي الوديتين ومغادرتهما معسكر المنتخب.