علي مبخوت: نملك قدرات تحقيق الحلم

دبي (الاتحاد)

أكد علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني أن الفوز هو الأولوية الأولى للاعبي المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وأمم آسيا، مشيراً إلى أن الهدف تحقق في مباراتي ماليزيا وتايلاند، وهو الحصول على النقاط الـ 6، مشيراً إلى أنه على ثقة من تحسن الأداء في المواجهات المقبلة، أمام اندونيسيا وفيتنام، وأن الأولوية بالتأكيد في المباراتين هي الفوز وحصد النقاط، خاصة أن التأهل للأدوار التالية مضمون في حالة تصدر المجموعة.

وعن عدم تسجيله في مباراة تايلاند قال مبخوت: «سواء كنت أنا من سجل في المباراة، أو غيري فالمهم هو الفوز، وبالنسبة لأي مهاجم في العالم، فهو عليه المحاولة، والاجتهاد في اتخاذ المواقع المناسبة في الملعب، والتركيز في اللمسة الأخيرة، وأنا بذلت كل ما بوسعي من أجل التسجيل بغض النظر عن سجلي في التهديف على المستوى العالمي لأنه ليس الهدف، والهدف الرئيس هو فوز المنتخب وإسعاد الجماهير، والتأهل إلى المونديال، ونحن كلاعبين على ثقة بأننا نملك قدرات تحقيق هذا الحلم».