محمد بن هزام: شكراً جماهير منتخبنا

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد أن كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح حالياً بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بالمجموعتين الأولى بالشارقة والسابعة بدبي، وذلك في الجوانب التنظيمية والإدارية والتنسيقية، وفي إجراءات طرح تذاكر حضور المباريات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهاً الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لاتحاد الكرة في التنظيم والاستضافة، ومؤكداً أن انطباعات الاتحاد الآسيوي والبعثات الموجودة بالإمارات إيجابية، ولا سيما أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في آسيا التي تستضيف مباريات مجموعتين في وقت واحد.

وقال ابن هزام: نهنئ منتخبنا الوطني وجهازه الفني وجماهيره على الفوز الثاني على التوالي الذي تحقق على منتخب تايلاند، ونؤكد مواصلة دعمنا لـ «الأبيض» في مشواره بالتصفيات، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد رئيس الاتحاد الذي طلب منا توفير أفضل بيئة داعمة للفريق في هذه المرحلة المهمة، ونتوجه بالشكر لجماهير الإمارات التي دعمت الفريق في المدرجات، ونحن نعتبرهم اللاعب رقم واحد، ونؤكد لهم أن الاتحاد سيستمر في توفير الفحص المجاني لهم قبل مباراة أندونيسيا المقبلة، وأن التذاكر سوف تطرح للجماهير على الموقع الإليكتروني«بلاتينيوم ليست» اعتباراً من اليوم لتسهيل مهمة الحصول عليها بوقت مبكر.

وأضاف ابن هزام: «ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بلا حدود، ونعلم أنهم يدركون حجم التحدي، خصوصاً أنهم رفعوا شعار الفوز في كل اللقاءات، من قبل بداية تلك المرحلة من التصفيات، وهم قادرون على ذلك، ونؤكد لهم مجدداً أن الوسط الرياضي والجمهور كله خلفهم، وأن قدراتهم كلاعبين وخبرات الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك تبعث على التفاؤل والثقة».