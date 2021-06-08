راشد بن حميد يكرم «أم علي»

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن حضور المشجعة الإماراتية «أم علي» المتواصل إلى الملاعب لتشجيع منتخبنا الوطني يعد محفزاً قوياً للاعبينا يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، لذا تستحق منا التكريم والتقدير، وهي مثال للوفاء والإخلاص، فحضورها الدائم يمثل حضور الأم التي تشجع أولادها عل العطاء والإبداع من أجل وطننا الغالي، مؤكداً أن الانتصارين اللذين حققهما المنتخب على المنتخبين الماليزي والتايلندي يعد التكريم الحقيقي لهذه المشجعة الوفية التي تقدم درساً لا مثيل له في الوفاء.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن «أم علي» تعتبر أيقونة للكرة الإماراتية ونحن نضع كل إمكانياتنا في خدمتها من أجل أن تواصل حضورها، ونأمل أن يهديها اللاعبون أجمل الهدايا في المباريات المتبقية ويكرمونها ببطاقة التأهل، وثمّن رئيس الاتحاد وفاء وموقف أم علي ودورها المحفز لأبنائها اللاعبين.