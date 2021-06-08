برنامج «تطوير الكوادر الإدارية» يدشن المرحلة الثانية

دبي (الاتحاد)

يدشن مجلس دبي الرياضي غداً المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية، في إطار الإجراءات التنفيذية لقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبي، حيث ينظم المجلس محاضرة عبر وسائل الاتصال المرئية بعنوان «دور المشرف في تنظيم عمل الإداريين والمدربين»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتستعرض المحاضرة التعريف بالجانب الوظيفي للإداريين والمدربين، وتقديم نماذج للجوانب الأخلاقية الإيجابية، مثل القدوة الحسنة والتخلق بالصفات الحميدة، وشرح لكيفية إدارة المواقف السلوكية الحرجة لدى اللاعبين، ومن بينها التدخل السريع والحكيم، وكيفية التواصل مع أولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ التوصيات في التعامل مع مختلف المواقف.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي التطويري الذي يتضمن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين، ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات، وتقييم السمات الشخصية التي أُقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي؛ بهدف تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار، وفق أحدث أساليب الإدارة الرياضية والتطور الحاصل في جميع المجالات. وتشمل محاور المحاضرات مواضيع مهمة في تطوير الشخصية والمهارات العملية، من بينها: التخطيط الاستراتيجي، مهارات قيادة الفريق، القدرة على مواكبة التغيير، التواصل والقدرة على التفاوض والاقناع، الإدارة الرياضية.

ومن أبرز الدورات التي سيتم تنظيمها للمشمولين في البرنامج من المدربين والإداريين خلال الموسم الرياضي الجاري، دورة تطوير شخصية وسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب، ودورة إدارة سلوكيات اللاعبين السلبية، مثل العنف والتنمر وغيرها، ودورة تعزيز حماية الطفل، وجعل الأندية الرياضية بيئة آمنة، وشرح ميثاق عمل الإداريين والمدربين في التعامل مع اللاعبين القصر، كما سيتم تخصيص دورات للاعبين، والتي سيتم خلالها التعريف بحقوقهم وتدريبيهم عن الأساليب الصحيحة للإبلاغ عن السلوكيات السلبية، ودورة عن ظاهرة العنف والتنمر، ودورة عن كيفية ضع الأهداف الرياضية والاجتماعية وتحقيقها. كما يتضمن البرنامج أيضاً تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي، حيث سيتم عقد ورش عصف ذهني مع محاكم دبي للتعرف على أهم المتطلبات التي تساعد الأندية وشركات كرة القدم في تطوير كوادرها بما يخدم قرار سمو رئيس المجلس، فيما سيتم تنظيم دورات مع هيئة الصحة بدبي تتناول جوانب التغذية وتأثيرها على الأداء الرياضي والتعريف بالتغذية السليمة، وسيتم إنشاء قنوات تواصل مستمرة مع الأندية لنشر ثقافة التغذية السليمة من خلال إرسال معلومات صحية تتعلق بالرياضيين.

ويُعد هذا البرنامج استمراراً لجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير الأندية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز بيئة العمل والعلاقة الإيجابية مع العائلات لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة الأندية وشركات كرة القدم كبيئة جاذبة للمواهب الوطنية والمكان المثالي لتطوير قدراتهم الرياضية والحياتية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أصدر كتيب دليل السلوك الوظيفي للعاملين في الأندية الرياضية وشركات كرة القدم في إمارة دبي من المشرفين والإداريين؛ بهدف ضبط إيقاع السلوك العام وتنمية الثقافة المهنية والوظيفية وتدعيم القيم الأخلاقية وتنمية روح المسؤولية والدعوة للتمسك بالأخلاق السامية وتقديم أفضل الأعمال والممارسات بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في مجتمع أندية دبي.