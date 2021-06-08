6 أشهر على انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا -1

جدة (الاتحاد)

كشفت شركة السعودية، المروّج الرسمي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا -1 لموسم 2021، عن صورٍ حصرية ثلاثية الأبعاد لمبنى الحظائر والفرق، والذي سيشكل تحفةً فنّية تتوسط حلبة كورنيش جدة التي تحجز لنفسها مكانا على روزنامة بطولة العالم للفورمولا -1 للمرة الأولى.

ويطل المبنى المخصص لحظائر الفورمولا -1 والفرق، على شبكة الانطلاق وساحل جدة الخلاب، وهو مؤلف من أربعة طوابق ويمتد بطول 280 متراً بتصميم متطور بمحاذاة الخط المستقيم الرئيسي للحلبة، ويتميز بخطوط أنيقة وناعمة تضفي عليه روعة فريدة وحديثة.

ويشار إلى أن تصميم المبنى تم تحت قيادة كبير المهندسين المعماريين في شركة «تيلكه»، ويؤمّن مبنى الحظائر والفرق لضيوفه إطلالةً لا تضاهى على خطّ الصيانة وخط الانطلاق، التي ستكون مسرحاً لأهم أحداث التسابق عندما تسطّر جدّة إسمها على سجلّات المدن المضيفة للفورمولا -1 في ديسمبر المقبل. كما وسيضمّ المبنى كراجات الفرق ومقر إدارة السباق وأجنحة الضيافة الراقية لنادي البادوك.

وصرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «يسرّنا أن نقدّم للعالم هذه الصور لمبنى الحظائر والفرق بتصميمه الفريد كونه يجسّد رمزاً لكلّ ما يمثّله السباق من قِيَم وأهمّها الضيافة والحداثة والروعة».

وأضاف: «مع تبقّي 6 أشهر على وصول قمّة رياضة المحركات إلى المملكة العربية السعودية، تتواصل الاستعدادات على قدمٍ وساق، فيما يتأهّب فريقنا لتقديم نسخة أولى مميّزة من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا -1. لا يسعنا الانتظار للترحيب بكم في جدّة في ديسمبر المقبل، لنشهد سويةً على نهاية أسبوعٍ عنوانها الترفيه وكسر الأرقام القياسية»، يشار إلى أن جائزة السعودية ستنطلق خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل.