فريق يمثل «اللاجئين» في أولمبياد طوكيو

برلين (د ب أ)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، عن فريق يضم 29 رياضياً، سيمثل اللاجئين خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن بينهم ستة رياضيين كانوا ضمن أول فريق من هذا النوع، وذلك في أولمبياد ريو 2016.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن تشكيل الفريق جرى التصديق عليه من قبل المجلس التنفيذي للجنة، وأنه جرى الكشف عن الرياضيين عبر حفل افتراضي. وأضافت اللجنة أن الرياضيين الذين ينتمون لـ13 لجنة أولمبية وطنية، سيشاركون في 12 رياضة خلال دورة طوكيو التي تقام خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وسيتنافس الرياضيون تحت العلم الأولمبي، وسيكون دخولهم في الترتيب الثاني بعد الفريق اليوناني خلال حفل افتتاح الأولمبياد. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية: سيوجهون رسالة تضامن وأمل قوية إلى العالم هذا الصيف، ويعززون الوعي بمحنة أكثر من 80 مليون نازح على مستوى العالم.

وجرى اختيار الرياضيين من خلال معايير مختلفة، على رأسها الأداء الرياضي ووضعهم كلاجئين، بناء على تأكيدات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسترأس تيجلا لوروب، حاملة الرقم القياسي السابق لمنافسات الماراثون، فريق اللاجئين، كما كان الحال في أولمبياد ريو 2016، وستضم البعثة أيضاً 20 فرداً من المدربين والإداريين.

ويضم الفريق ستة رياضيين ممن شاركوا ضمن فريق اللاجئين في ريو 2016، وهم: السباحة يسرا مارديني، ولاعب الجودو بوبول ميسينجا، والعداؤون أنجلينا ناداي لوهاليث، وجيمس نيانج شيينجيك، وباولو أموتون لوكورو، وروز ناثيك ليكونيين. ويضم الفريق عشرة رياضيين لاجئين من سوريا، بينما ينتمي الآخرون لدول أخرى، من بينها جنوب السودان وإريتريا وإيران والعراق وأفغانستان.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الفريق سيتجمع في 12 يوليو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ثم يتوجه إلى اليابان بعدها بيومين، حيث تستضيفه جامعة «وانديدا» ليجري مزيداً من التدريبات قبل الانتقال إلى القرية الأولمبية. وأوضحت اللجنة أيضاً أنها ستواصل تمويل هؤلاء الرياضيين بعد المشاركة في دورة طوكيو.