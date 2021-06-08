«كسر أنفه بنفسه».. هذا الرد يثير غضب كوبر!!

علي معالي (الشارقة)

في الوقت الذي أكد فيه الإنجليزي سكوت كوبر مدرب منتخب الفلبين بأحقية الصين في تحقيق الفوز بهدفين في مباراة مساء أمس على استاد الشارقة في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لكنه وجه انتقاداً حاداً لحكم المباراة الكوري الجنوبي هي جون كيم، وطالب بإيقافه عن التحكيم.

أكد كوبر بأنه تحدث مع الحكم بين شوطي المباراة بشأن إصابة أحد لاعبي فريقه في أنفه وتم استبداله، منوهاً أن رد الحكم كان به الكثير من السخرية.

وقال سكوت كوبر (50 عاماً): عندما سألت الحكم عن السبب في كسر أنف لاعب الفلبين ضحك، وقال إنه كسر أنفه بنفسه، وهنا أتساءل كيف لحكم مباراة أن يتحدث بهذه الطريقة. وأضاف: «لا أعلم من أين هذا الحكم، ولكنني أطالب بإيقافه، لطريقة الساخرة في الرد والكلام معا، ولم أتوقع ما حدث منه، إنها صدمة بكل المقاييس».

وعن المباراة قال سكوت كوبر: «أظهرنا مرة أخرى أننا نستطيع السيطرة على الصين، ولم نمنحهم أي فرص في الشوط الأول، وكنت أخطط إلى إنهاء المباراة مثلما حدث في لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ولكن عامل اللياقة البدنية لم يكن فيصالحنا، وارتكبنا خطأ فداحاً واحداً في خط الوسط أدى إلى ركلة الجزاء التي افتتحت المباراة، وكان لها تأثيرها السلبي».

وأضاف: «المنتخب الصيني استحق الفوز، ولكن يجب الوضع في الحسبان أن لدينا ما بين 8 إلى 9 لاعبين لم يكونوا معنا في الشارقة، لذلك أنا فخور بلاعبي الفلبين وما قدموه، وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد للغاية».