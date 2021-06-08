فيكتور يودع مونديال الجودو من الدور الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

ودّع فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بطولة العالم للجودو في بودابست أمس، بعد خسارته في المرحلة الثانية أمام السويدي ماكسيس تومي بطل «أنطاليا جراند سلام»، عقب تخطيه البرتغالي فرناندو جواو (21 سنة) بطل بطولة أوروبا للشباب عام 2019 في المرحلة الأولى من منافسات وزن تحت 73 كجم.

وتتصدر اليابان البطولة التي بطولة تبلغ جوائزها مليون دولار، إضافة لنقاط التأهل الإضافية لأولمبياد طوكيو، بعد ختام مباريات اليوم الثاني برصيد 3 ميداليات ذهبية.

وتمثل بطولة العالم المحطة الأخيرة في مشاركات فيكتور قبل أولمبياد طوكيو الذي يقام في الفتة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021، بينما ينتظم اللاعب برفقة زميله ايفان المتأهل معه للأولمبياد، في معسكر مغلق في رومانيا، يبدأ غداً قبل التوجه في الأسبوع الأول من يوليو المقبل إلى اليابان لإقامة معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، في المرحلة الأخيرة من التحضير للأولمبياد.

يذكر بأن اللاعب فيكتور سكرتوف حقق في الشهرين الماضيين برونزية بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو التي أقيمت في مدينة بيشكيك القرغيزية في أبريل الماضي، ثم برونزية بطولة روسيا جراند سلام في مايو، وقد تأهل مبكراً لأولمبياد طوكيو برصيد النقاط بجانب زميله ايفان.