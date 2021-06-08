كورونا تضرب «هواة ألمانيا»!

فرانكفورت (د ب أ)

تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في تراجع كبير في عدد أندية الهواة في ألمانيا وأعضائها، وذلك حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويبلغ العدد الحالي لأعضاء أندية الهواة في 21 اتحاداً إقليمياً 06ر7 مليون شخص، وهو أقل معدل منذ عام 2017، ومع تسجيل 24544 نادياً، يوجد انخفاض بنسبة 74ر0 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال هايك أولريش نائب الأمين العام للاتحاد الألماني للعبة: "البيانات المتاحة حاليا تؤكد أننا نواجه تحديات هائلة، لكنها أيضاً تظهر مدى قوة ومرونة كرة القدم للهواة وأنديتها. ووفقاً لما ذكره الاتحاد الألماني للعبة، فإن عدد الأندية الألمانية المسجلة هو 138 ألفاً و442 نادياً في موسم 2020-2021، أي أقل من الموسم السابق بنسبة 5ر2%.

ومنذ نوفمبر عام 2020 تم منع منافسات كرة القدم للهواة لمدة سبعة أشهر بسبب فرض حالة الإغلاق الثانية، ونتيجة لذلك تم خوض 443 ألفاً و392 مباراة فقط في الموسم، أي أقل من الموسم الماضي بنسبة 50%، وهو الموسم الذي كان قد تأثر بالفعل بأزمة كورونا.

وذكر الاتحاد الألماني أنه في الأحوال العادية يتم خوض 4ر1 مليون مباراة في الموسم.