تصرف غير معتاد.. أوساسونا يجدد عقد «الصاعد» 10 سنوات!

مدريد (رويترز)

أعلن نادي أوساسونا الإسباني اليوم، تمديد التعاقد مع جون مونكايولا لاعب الوسط لمدة 10 سنوات.وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاماً، الذي تدرج ضمن صفوف الناشئين بالنادي، في 41 مباراة مع أوساسونا الموسم الماضي، وخاض المباريات الثلاث لإسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً في مارس الماضي.

وغاب مونكايولا عن تشكيلة إسبانيا خلال الأدوار الإقصائية للبطولة القارية هذا الشهر بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد أوساسونا أن الشرط الجزائي في عقد مونكايولا سيبلغ 22 مليون يورو (26.78 مليون دولار) في الموسمين المقبلين، قبل أن يصبح 20 مليون يورو حتى نهاية التعاقد.

وإذا هبط أوساسونا إلى الدرجة الثانية سيقل الشرط الجزائي ويصل إلى ثمانية ملايين يورو. ورغم أنه من غير المعتاد إبرام مثل هذه التعاقدات الطويلة في إسبانيا، فإن ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد وقع في 2017 على عقد لمدة 9 سنوات، كما شهد العام ذاته حصول أندريس إنيستا لاعب الوسط على عقد «مدى الحياة» من برشلونة.