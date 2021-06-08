وو: «التنين» نجح في اختبار القوة أمام الفلبين

علي معالي (الشارقة)

فرحة كبيرة ظهرت على لاعبي المنتخب الصيني بعد الفوز على الفلبين بهدفين نظيفين في تصفيات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 المقامة حالياً على استاد نادي الشارقة، وكان القلق يساور الجهاز الفني ولاعبي منتخب التنين قبل المباراة وحتى نهاية الشوط الأول الذي نجحت فيه الفلبين «الكلاب الضالة»، في الخروج بالتعادل السلبي، لكن تغير الحال في الشوط الثاني، وسيطر الصينيون على أرض الملعب.

وصلت الصين إلى النقطة 13 لتحافظ على وصافة المجموعة خلف المنتخب السوري (21 نقطة) ويحافظ التنين على آماله في التأهل إلى الدور الأخير من التصفيات الآسيوية، كواحدة من أفضل أربع وصيفات في المجموعة.

ويرى المهاجم الصيني وو لي الذي حصل على لقب رجل المباراة أن فريقه استحق الفوز، قائلاً: «لأسباب عديدة، كان علينا التخلي عن ميزة أرضنا واللعب في الطقس الحار، لقد كانت مباراة اختبرت قوة إرادتنا أمام الفلبين القوي».

وقال وو: «لم نتلق أي أهداف في المباراة، وأعتقد أن هذا أهم من أدائي الشخصي، والفوز بلقب أفضل لاعب في ظل هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي يعكس فقط جهود اللاعبين على أرض الملعب، والعمل الجاد من جميع الزملاء والجهاز الفني».

ويتعين على الصين الفوز في المباراتين المقبلتين على المالديف الجمعة المقبلة، وسوريا يوم الثلاثاء المقبل للوصول إلى الجولة النهائية.