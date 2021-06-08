4 منتخبات بالعلامة الكاملة في التصفيات الآسيوية

منير رحومة (دبي)

شهدت التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إثارة كبيرة وتنافساً قوياً مع تقدم الجولات، واشتداد الصراع على البطاقات، بفضل التقارب في المستويات، والمفاجات التي سجلت حضورها بقوة.

وضمنت منتخبات سوريا واليابان وقطر التأهل رسمياً إلى كأس آسيا، والدور الثاني من تصفيات المونديال، بعد حسم المركز الأول في المجموعات الأولى والخامسة والسادسة، حيث تصدر المنتخب السوري برصيد 21 نقطة، وقطر برصيد 22 نقطة، واليابان برصيد 21 نقطة.

واقترب منتخب استراليا من حسم المركز الأول في المجموعة الثانية وحجز بطاقته بعد أن جمع 18 نقطة، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب العراقي الذي اقترب من حسم صدارة المجموعة الثالثة بعد جمع 14 نقطة، وأيضا المنتخب السعودي الذي جمع 14 نقطة متصدراً المجموعة الرابعة.

وفي المقابل لا يزال صراع الصدارة قائماً بقوة في المجموعتين السابعة والثامنة، حيث يتصدر منتخب فيتنام مجموعة الأبيض برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منتخبنا الوطني، والفرصة مواتية لتغيير المشهد، وصعود «الأبيض» إلى المركز الأول، وفي المجموعة الثامنة يتعادل منتخبا كوريا الجنوبية ولبنان برصيد 10 نقاط لكل منهما،

والحظوظ متساوية في التنافس على الصدارة.وبالنسبة لصراع الفوز ببطاقات أفضل صاحب مركز ثاني في التصفيات، والتي ستشمل خمسة منتخبات بعد أن حسمت قطر مستضيفة مونديال 2022، صدارة المجموعة الخامسة، فلا يزال التنافس قوياً، خاصة أمام التقارب الكبير في رصيد النقاط، مما يجعل الإثارة مستمرة إلى الجولة الأخيرة من مشوار التصفيات، ونجد في سباق المركز الثاني حالياً كل من الصين والأردن وإيران وأوزبكستان وعمان وطاجيكستان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني ولبنان.