هل يطيح هندرسون «دي خيا» من عرين «الشياطين الحمر» ؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الأداء السيء الذي ظهرعليه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم سيكون سبباً في عرضه للبيع خلال الميركاتو الصيفي القادم، ولا سيما أنه يحصل على أعلى راتب في الفريق (350 ألف جنيه إسترليني).. دي خيا كان وراء خسارة اليونايتد للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على يد فريق فياريال الإسباني الذي فاز بركلات الترجيح 11/10، بعد أن انتهيا الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ولم يفلح دي خيا في التصدي لأي ركلة، ما عرضه لحملة هجوم وانتقادات قاسية.

هذا الأداء السيء لدي خيا، دفع عدداً من خبراء كرة القدم الإنجليزية، ومحللي المباريات وبعض المدربين، إلى القول بأنه لم يعد يستحق أن يكون الحارس رقم واحد في أولد ترافورد، ويرون أن الشاب الإنجليزي الصاعد الواعد دين هندرسون (24سنة) بمقدوره أن يقوم بدور الحارس الأول للفريق لما يتمتع به إمكانيات فنية وبدنية عالية، وتؤهله لأن يكون أساسياً.

وكان هندرسون أمضى موسمين إعارة ناجحة لنادي شيفيلد يونايتد وأبلى بلاءً حسناً ثم عاد في الصيف الماضي إلى اليونايتد، وحصل على وعد من النرويجي أولي جونارسولشاير المدير الفني بإشراكه أساسياً في عدد لا بأس به من المباريات وأوفى بوعده فعلاً وشارك هندرسون في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وخاصة في الفترة التي اضطر فيها دي خيا للسفر إلى إسبانيا لاستقبال مولوده الجديد.

ومن بين خبراء الكرة الذين أبدوا إعجابهم بهندرسون واستحقاقه المشاركة في المباريات، البرتغالي جوزيه مورينيو المديرالفني السابق لليونايتد، بحكم أنه يتذكره جيداً منذ أن كان صبياً يافعاً، لأنه التقاه في أولد ترافورد وطلب منه أن يساعده في الحصول على إعارة خارجية، لصعوبة حصوله على فرصة فورية.

ويتذكر مورينيو هذا الموقف جيداً ويقول: لا أنسى ما قاله لي هندرسون آنذاك، إذ قال لي: عندما أعود من الإعارة سأكون الحارس رقم واحد في اليونايتد. وأضاف جوزيه قائلاً: قال ذلك لي بينما كان ترتيبه وقتها الرابع بين حراس مرمى الشياطين الحمر، إنه يثق في نفسه كثيراً ويستحق بالفعل أن يكون الحارس الأول، واعتقادي الشخصي أنه بات جاهزاً بالفعل للاضطلاع بهذه المهمة.ولم يدخل مرمى هندرسون سوى 22 هدفاً خلال المباريات التي لعبها في 20/2021، وحافظ على نظافة شباكه 12 مرة، ورغم ذلك فضل سولشاير الاعتماد أكثرعلى دي خيا خاصة في المباريات المهمة، ومنها مباراة النهائي الأوروبي الذي ظهر فيه دي خيا في أسوأ حالاته، وتسبب أكثر من أي أحد آخر في فقدان لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». ومن جانبها، أبدت إدارة يونايتد عدم ممانعتها لرحيل دي خيا في الميركاتو الصيفي القادم، على ألا يقل العرض المقدم عن 50 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير قد لا يحظى بالقبول من أي نادٍ، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.