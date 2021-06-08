قبل مواجهة «الأبيض».. إندونيسيا تشكو التحكيم

معتصم عبدالله (دبي)

صب شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب إندونيسيا، جام غضبه على التحكيم قبل مواجهة الإمارات الجمعة المقبل على استاد «زعبيل» بنادي الوصل، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وعبر مدرب «جارودا» عن استيائه من أداء الحكم الكويتي أحمد العلي الذي أدار مباراة إندونيسيا أمام فيتنام 0-4، أمس على استاد آل مكتوم في دبي، وسجل نجوين تين لينه (51) ونجوين كوانج هاي (62) ونجوين كونج فونج (67) وفو فان ثانه (74) أهداف الفوز للمنتخب الفيتنامي.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز الإمارات على تايلاند 3-1 على استاد زعبيل في دبي، وحافظ منتخب فيتنام على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة للإمارات، و9 لكل من ماليزيا وتايلاند التي لعبت سبع مباريات ونقطة لإندونيسيا.

وقال شين تاي يونج في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام فيتنام، «الهدف الأول للمنافس كان أخطأ حكم الساحة والحكم المساعد بنسبة 100%، اعتقد أن الهدف الأول أفقدنا الزخم وصعب المهمة علينا بشكل كبير». وأوضح «في الشوط الأول كانت النتيجة متساوية بالتعادل السلبي، قبل أن يغير الحكم الأجواء في الشوط الثاني، أنا مدرب سبق له التواجد في مونديال 2018 لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأخطاء في هذه المرحلة من التصفيات، وعلى الاتحاد الآسيوي التدخل».

وتابع: «بعدما تلقت شباكنا ثلاثة أهداف، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، ومرة أخرى كان للحكم رأي آخر، وهو ما انتهى بنا إلى الخسارة، أعتقد أن لاعبي فريقي أدوا بشكل جيد على غرار لاعبي المنافس الذي استحق بدوره التهنئة». ولم تتوقف خسارة منتخب إندونيسيا على الأهداف الأربعة أمام فيتنام، بعدما حصل لاعبوه على 5 بطاقات صفراء نالها على التوالي عارف ساتريا (الدقيقة 15)، رشمات إيريانتو (18)، ناديو أرجاويناتا (51)، براتاما أرهان (60)، إيجي مولانا فيكري (92)، بدوره حصل المدرب شين تاي يونج على بطاقة صفراء في الدقيقة 77.

ومثلت الخسارة أمام فيتنام 0-4، السادسة في مشوار منتخب إندونيسيا الذي خسر أول 5 مباريات على التوالي أمام ماليزيا 2-3 وتايلاند 0-3 والإمارات 0-5 وفيتنام 1-3 وماليزيا 0-2، قبل أن يتعادل مع تايلاند 2-2.