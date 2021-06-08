فودين أغلى لاعب في الدوريات الكبرى بـ 190 مليون يورو

رضا سليم (دبي)

كشفت قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى عن مفاجآت عديدة، فلم يظهر فيها ميسي نجم برشلونة ورونالدو مهاجم يوفنتوس، وتراجع مبابي اللاعب الأبرز في صفوف باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني عشر، فيما جاء زميله البرازيلي نيمار في المركز 71 وتراجع اللاعبون العرب لمراكز متأخرة في القائمة التي شهدت 96 لاعباً، حيث كان أفضلهم المغربي أشرف حكيمي في المركز 23.

تصدر فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو في القائمة التي شهدت سيطرة إنجليزية على المراكز الأولى، بحسب المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وحدد المركز الدولي عناصر القيمة السوقية للاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، والتي تضمنت مدة عقده وعمر اللاعب ومشاركاته الدولية وتطور مسيرته الكروية وتطور أدائه، بالإضافة إلى مستوى الفريق الذي يدافع عن ألوان قميصه على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

وجاء ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثاني بقيمة 178 مليوناً، تلاه نجم الشياطين الحمر مواطنه ماركوس راشفود بقيمة 159.1 مليون، في سيطرة واضحة لأندية إنجلترا بعد وصول السيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ويونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي، رغم خسارتهما في النهائي أمام تشيلسي وفياريال.

ودخل النرويجي ايرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند في القائمة، محتلاً المركز الرابع بقيمة «155.5 مليون»، بفضل المستويات المبهرة والمعدل التهديفي المرتفع الذي يقدمه على مدار المواسم الماضية، ثم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد «154.3 مليون».

واحتل الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة المركز السادس بقيمة 138 مليون يورو، تلاه زميله الإسباني بيدري جونزاليس «133.2 مليون» في المركز السابع، أما المركز الثامن فكان من نصيب الكندي ألفونسو ديفيز نجم دفاع بايرن ميونيخ «131.6 مليون».

وحل البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد تاسعاً بقيمة 127.8 مليوناً، واختتم ماسون ماونت نجم تشيلسي الإنجليزي قائمة العشرة الأوائل بقيمة 123.6 مليون يورو. وتراجع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المركز الثاني عشر بقيمة تسويقية تتجاوز 118 مليون يورو، بينما جاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز 71، بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان الإيطالي في المركز الـ23 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 93 مليون يورو، وهو أفضل اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية، فيما تأخر محمد صلاح للمركز 45 بقيمة 75 مليون يورو، والمغربي يوسف نصيري لاعب إشبيلية للمركز 80 بقيمة 55 مليوناً.