مارفيك: لست راضياً عن الأداء ولا تهاون مع إندونيسيا

معتز الشامي (دبي)

أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، أن المنتخب كان لديه الأفضل ليقدمه، مشيراً إلى أن الفريق افتقد التركيز في فترات من المباراة، وقال: «لست راضياً عن الأداء خلال المباراة، نعم سجلنا، ولكن افتقدنا التركيز، كما أننا أضعنا أكثر من 5 أو 6 أهداف كان يجب تسجيلها وترجمتها في شباك المنافس، لإحكام السيطرة على مجريات اللعب».

وتابع: «المباراة لم تكن سهلة، والمنافس درسَنا جيداً، شاهدَنا أمام ماليزيا وشاهدَنا في مباريات سابقة، ويبدو أنه استعدّ جيداً للمباراة، وأغلق أمامنا الطريق للسيطرة الكاملة؛ لذلك أجرينا بعض التعديلات خلال الشوط الثاني، لتدارك الموقف، بعد أن اهتزت الشباك بهدف، واستطعنا تعزيز الفوز في الدقائق الأخيرة». وفيما يتعلق بأداء اللاعبين وسبب الصعوبة في المباراة، قال «أعتقد أن تلك المباراة تعتبر بناء خبرة كافية للاعبين، فقد تعلموا درساً مهماً، وهو أن نتيجة هدفين لهدف، ليست كافية أبداً، بل يجب التركيز للتعزيز واللعب دوماً لضمان الفارق بهدفين على الأقل عن المنافس».

وفيما يتعلق بمواجهة إندونيسا وما إذا كان سيريح اللاعبين، كون المباراة ليست أساسية وحاسمة؛ نظراً لأن نظام التصفيات يفرض استبعاد نتيجة المنتخب الأخير، قال «لن نتهاون أمام إندونيسيا، سنلعب بكل تركيز، ولا يمكن القول إننا ضمنّا التأهل، فذلك لن أعترف به الا بنهاية التصفيات وبعد الفوز في آخر مباراتين بالمجموعة؛ لأن هذا هو هدفنا جميعاً».