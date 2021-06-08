مستقبل رونالدو في 3 اتجاهات !

أنور إبراهيم (القاهرة)

يمر النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، بمرحلة تفكير في الاحتمالات المختلفة لمستقبله الكروي، وكشفت شبكة «إسبن» النقاب عن أن «الدون» على استعداد للرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف، وقالت: أمام رونالدو 3 خيارات أو جهات يمكنه أن يقصدها، إحداها يشير إلى انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، أما الخياران الثاني والثالث، فيرسلانه إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، الناديين اللذين لعب لهما «الدون» من قبل.

وأوضحت الشبكة أن رونالدو يدرك تماماً أنه من الصعب الحصول على نفس الشروط المالية التي يحصل عليها مع اليوفي، ولهذا فإنه مستعد لتخفيض راتبه بما يتناسب مع الظروف المادية الصعبة التي تعاني منها كل الأندية الأوروبية، من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، قالت الشبكة: إن رونالدو لن يتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله الكروي، إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، والهدف من وراء ذلك أن يوفر لنفسه القدر الكافي من التركيز على واجباته مع المنتخب البرتغالي الذي يدافع عن لقبه كبطل لنسخة 2016، وأن يحصل على الوقت اللازم للتفكير حتى يحسن الاختيار.

واختتمت الشبكة تقريرها بقولها إنه في حالة رحيل رونالدو هذا الصيف، سيكون غادر بمحصلة غير مبهرة.. صحيح أنه فاز ببطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو» مرتين وسجل أكثر من 100هدف، إلا أنه لم ينجح مطلقاً في قيادة السيدة العجوز نحو المجد الأوروبي والفوز بالشامبيونزليج، مثلما فعل مع نادييه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد.

