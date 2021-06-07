«الأبيض».. «الحلم مستمر بالثلاثة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل منتخبنا الوطني السير على طريق الحلم بتحقيقه فوزاً مستحقاً على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس على ملعب ستاد زعبيل بدبي، في إطار مباريات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم. ورفع «الأبيض» رصيده للنقطة 12 لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة خلف فيتنام المتصدر برصيد 14 نقطة بعد الفوز على إندونيسيا.

وينتظر منتخبنا مباراة مهمة أمام إندونيسيا يوم 11 المقبل ليواصل مسيرة الانتصارات حتى اللقاء النهائي أمام فيتنام 15 من الشهر الجاري. وجاءت المباراة مثيرة وقوية ورغم تقدم منتخبنا بهدفين نظيفين عن طريق كايو في الدقيقة 14 وليما عند الدقيقة 33 إلا أن الشوط الثاني شهد هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 54، ليجعل المباراة أكثر سخونة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص المهدرة من جانب منتخبنا خاصة علي مبخوت الذي أهدر ثلاثة فرص محققة عند الدقائق 27 و75 و 82 وكذلك أهدر ليما هدفاً محققاً من انفراد عند الدقيقة 77. وتراجع أداء لاعبينا في الشوط الثاني كثيراً خاصة بعد تسجيل تايلاند لهدف تقليص الفارق الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على دفاعاتنا.

واعتمد منتخبنا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى أفيال تايلاند لكن لم يستغلها لاعبونا بشكل جيد، حتى نجح محمد جمعة «بيليه» في تسجيل الهدف الثالث من مرتدة نموذجية قادها الهداف علي مبخوت الذي مرر له وسدد لتهتز الشباك وتعلن عن نهاية مغامرة تايلاند والطموح في التعادل.

ووضع جمعة بصمته الدولية الأولى مع «الأبيض»، لتشهد المباراة وميلاد نجم جديد على المستوى الدولي بعد ظهوره بمستوى متميز وقيادته للهجوم بشكل جيد في الفترة التي لعب بها، وشارك بديلاً لكايو الذي سجل هدف المباراة الأول. ووضح تأثر اللاعبين بحالة الطقس والرطوبة العالمية وكذلك حالة الإجهاد التي سيطرت على البعض أمثال خلفان مبارك وعبد الله رمضان، حيث لم يظهر الثنائي بالمستوى المعهود لهما مثلما حدث في مباراة ماليزيا.

ولعبت خبرة لاعبي الأبيض دوراً كبيراً في حسم نتيجة اللقاء، وحصد النقاط الثلاث، لاسيما وأن المباراة شهدت أوقاتها صعبة للغاية في ظل الضغط الهجومي من لاعبي تايلاند، لكن قوة مبخوت في الشق الهجومي رغم إهداره الفرص كانت لها كلمة الفصل بصناعة مميزة للهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز مستحق على منتخب تايلاند العنيد.