رباعي جديد يعوض غياب بوسكيتس عن «الماتادور»

مدريد (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب رشح أربعة لاعبين ليحلوا محل قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيتواجد الرباعي رودريجو مورينو لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي وبابلو فورنالس لاعب ويستهام وكارلوس سولير لاعب فالنسيا وبرايس مينديز لاعب سيلتا فيجو، في ضواحي العاصمة مدريد، ابتداء من الغد في فقاعة طبية خاصة بهم.

وفي حال تعرض لاعبين آخرين من القائمة الرسمية للفريق في بطولة كأس أمم أوروبا لفيروس كورونا، فسيكون الرباعي في وضع يسمح لهم بالتواجد بدلاً منهم.

وتم الإعلان عن إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا أمس «الأحد»، فيما ذكر الاتحاد الإسباني اليوم، أن الفريق أجرى تدريبات منفردة بدون إضافة أي تفاصيل.

وسيخوض المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2020، أول مباراة له في البطولة أمام المنتخب السويدي في إشبيلية، يوم الاثنين المقبل، كما سيواجه الفريق أيضا كل من سلوفاكيا وبولندا.

ولم يعرف بعد إذا ماكان بوسكيتس، الذي تولى زميله خوردي ألبا قيادة الفريق بدلاً منه، سيكون قادراً على المشاركة في أمم أوروبا، في الوقت الذي لم يتعرض فيه أي لاعب آخر في الفريق لفيروس كورونا.