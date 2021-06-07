«نسور قاسيون» يواصل «التحليق» في الشارقة

علي معالي (الشارقة)

تأهل منتخب سوريا إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الانتصار السابع له على التوالي في التصفيات الآسيوية كأس العالم 2022، بعد أن بلغ نهائيات أمم آسيا 2023، من الجولة الماضية، بالفوز على جوام 3-0 في منافسات المجموعة الأولى المقامة على استاد نادي الشارقة.

سجل للمنتخب السوري مارديك مارديكيان في الدقيقتين 6 و9 من بداية المباراة ومحمود المواس قبل نهاية اللقاء بـ6 دقائق.رفع منتخب «نسور قاسيون» رصيده إلى 21 نقطة، وواصل جوام خسائره وتجمد رصيده في المجموعة عند(الصفر)، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سوريا برباعية نظيفة.

أشرك نبيل معلول مدرب منتخب سوريا عدداً كبيراً من لاعبيه البدلاء، بعد أن ضمن التأهل لكأس آسيا بالفوز في مباراته السابقة على المالديف 4-0. سيطرت سوريا على 75% من المباراة مقابل 25% لجوام، ولم تظهر خطورة منتخب جوام في المباراة نظرا لفارق الخبرة بين لاعبي الفريقين.

جاء الهدف الأول لسوريا من خطأ دفاعي واضح، حيث قام بتمريرة جميلة للمهاجم مارديك الذي وجد نفسه منفرداً بمرمى جوام، وبعدها بـ3 دقائق يستغل نفس اللاعب كرة عرضية من الناحية اليسرى وضعها في شباك دالاس جيفري، وقبل النهاية ينجح المواس في إضافة الهدف الثالث. وكان منتخب جوام قد خسر في جولته السابقة أمام الصين بسباعية نظيفة، ليصبح هذا المنتخب هو «حصالة» الأهداف لفرق المجموعة الأولى.