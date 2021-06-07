بلجيكا لا تعوّل على دي بروين!

بروكسل (رويترز)

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا اليوم إن المنتخب لا يعوّل على جاهزية كيفن دي بروين في مباراته الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا في سان بطرسبرج يوم السبت المقبل.

وانضم لاعب الوسط إلى باقي التشكيلة اليوم في قاعدة بلجيكا التدريبية في توبير، لكنه خضع على الفور لمزيد من الفحوصات الطبية بعد إصابته بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى في نهائي دوري الأبطال, وخضع لجراحة بسيطة لعلاج الإصابة قبل يومين، لكنه كان يعتزم على كل حال الانضمام لمنتخب بلجيكا قبل أسبوع واحد من بطولة أوروبا للحصول على راحة بعد موسم طويل.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: سينضم إلينا فقط في التدريبات شريطة الحصول على الضوء الأخضر من الفريق الطبي. لكني لا أعول عليه في المباراة الأولى، لكن المدرب عبر عن سعادته بوصول دي بروين.

وقال مارتينيز: يبدو في حالة جيدة، شاهد مباراتنا ضد كرواتيا ودخل بالفعل في أجواء المنافسة، وسيتم تجهيزه رويدا رويدا لكن انضمامه للتشكيلة سيصنع فارقاً كبيراً.

وبينما تحوم شكوم بشأن مشاركة دي بروين، عاد القائد إيدن هازارد يوم الأحد في انتصار 1-0 على كرواتيا في أول مباراة دولية له منذ نحو 18 شهراً، حيث نزل بديلاً في آخر ثماني دقائق بعد موسم طاردته خلاله الإصابات على مستوى النادي. وقال مارتينيز: لا أكترث كثيراً لعدد الدقائق التي يلعبها إيدن، لكن الشيء الأكثر أهمية أنه شارك. إنها خطوة كبيرة معنوياً وذهنياً، أنا سعيد بهذه العودة، استعاد إيقاع المباريات سريعاً.