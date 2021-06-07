«البافاري» يفكر في حارس بيلفيلد من أجل «نوبل»!

ميونيخ (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يعمل على ضم شتيفان أورتيجا حارس نادي بيلفيلد. وذكرت مجلة «كيكر» في عددها الصادر اليوم، أن من الممكن أن يحل أورتيجا محل ألكسندر نوبل ليكون الحارس الثاني في الفريق البافاري بعد الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير.

ولم يصدر عن بايرن تعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها. كان نوبل (24 عاماً) انتقل إلى بايرن قادماً من شالكه في الصيف ليكون حارساً أساسياً بديلاً لنوير في وقت ما لكنه بدا غير راض عن جلوسه على مقعد البدلاء في الموسم المنصرم ودفع باتجاه إعارته إلى فريق آخر ليجد فرصة للعب.

يذكر أن أورتيجا (28 عاماً) المحترف السابق في نادي ميونيخ 1860، مرتبط بعقد مع بيلفيلد يستمر حتى 2022، وقد أسهم بنصيب كبير في بقاء ناديه في «البوندسليجا».

وبحسب تقرير «كيكر»، فإن بايرن ميونيخ فتح قنوات اتصال مع أورتيجا منذ فترة طويلة، وذلك على العكس مما حدث مع الحارس البديل السابق سفين أولريش.