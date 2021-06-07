يورو 2020.. أزمة دخول «الوافدين» مستمرة!

برلين (د ب أ)

قال مارتين كالن مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إن القرار لم يحسم بعد بشأن السماح للوافدين من بريطانيا بدخول ألمانيا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وأكد كالن في مقابلة لوكالة الأنباء السويسرية «كيستون - إس. دي. إيه» نشرتها اليوم أن الحكومة الألمانية قدمت حلاً ويواصل الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» المناقشات مع الحكومة المحلية.

وقال كالن: لم نضع الحل بشكل ملموس على الطاولة بعد، لكن هناك شيء واحد واضح، وهدفنا يجب أن يكون ضمان عدم فرض حجر صحي، لكن في حالة وجود نتائج سلبية للفحوص (فحوص فيروس كورونا المستجد)، لا بد أن ذلك سيكون محتملاً.

وتعد بريطانيا منطقة تتفشى فيها السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وتنص قواعد السفر المعمول بها في ألمانيا حاليا على أن الدخول من تلك المناطق مقتصر على المواطنين الألمان فقط وحاملي الإقامة في ألمانيا، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بغض النظر عن سلبية نتائج فحوص كورونا.

وتستضيف مدينة ميونيخ الألمانية ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية في الثاني من يوليو المقبل، وقد يكون أحد طرفي تلك المباراة منتخبا خاض مباراته في دور الستة عشر في لندن قبلها بأيام قليلة. وقال كالن: قد تكون هناك مشكلة إذا لعب منتخب في لندن، وبعدها كان عليه السفر إلى ميونيخ لخوض دور الثمانية.

وقال هيلجه براون رئيس ديوان المستشارية، في تصريحات أدلى بها مؤخراً لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج»، إن وزارتي الداخلية والصحة تتناقشان لتحديد أي المجموعات من الأشخاص، وأي التدابير الوقائية الواجب تطبيقها، للسماح بالدخول إلى ألمانيا للمشاركة في البطولة.

وتنطلق منافسات «يورو 2020» يوم الجمعة المقبل بإقامة المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الإيطالي والتركي في روما.