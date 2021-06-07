تصفيات المونديال.. محاولات برازيلية ورغبة أرجنتينية!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

تُستأنف «الأربعاء» تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بسعي من منتخب البرازيل للحفاظ على وتيرة الانتصار في المباراة السادسة على التوالي أمام الباراجواي، التي لم تخسر بعد لكنها مصابة بلعنة التعادلات، فيما ستحاول أرجنتين ليونيل ميسي التعويض أمام كولومبيا عن تعثّر مخيب أمام تشيلي.ستجمع المباراة الأولى فريقين لم يتلقيا أي هزيمة في مشوار التصفيات، لكن على عكس البرازيل التي سجلت العلامة الكاملة في مبارياتها الخمس، سقطت الباراجوي في أربعة تعادلات وفوز وحيد.

وعلى أرضها في ملعب «ديفينسوريس دل تشاكو» ستكون المعركة طاحنة لرجال إدواردو بيريسو الذين تعادلوا سلباً في المباراة الأخيرة أمام أوروجواي، ضد البرازيليين المنتشين بفوز 2-0 على الإكوادور مؤخراً، لحجز مكان في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010 في جنوب أفريقيا.

تحتل باراجواي المركز الرابع والأخير المؤهل تلقائياً برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ملاحقيها الأوروجواي وكولومبيا. ليس الترتيب بالسيئ مع بقاء 13 مباراة، لكن الفشل في تحويل التعادلات إلى انتصارات قد يكون في النهاية سقوطاً مدوياً لحلم التأهل.

الجدير بالذكر، أن الخصم البرازيلي سيكون عنيداً، فهو في صدارة الترتيب مع 15 نقطة من خمس مباريات، كما أن المنتخب لم يخسر خارج أرضه منذ أكتوبر 2015، رغم أنه احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على باراجواي تحديداً في ربع نهائي كوبا أميركا 2019. تلك البطولة ستكون حاضرة في أذهان البرازيليين حاملي اللقب أيضاً، مع إعلان اللحظات الأخيرة بأن بلادهم ستستضيف البطولة القارية، عقب استبعاد كولومبيا والأرجنتين من التنظيم جراء الاحتجاجات الشعبية في الأولى، وتفشي جائحة كوفيد-19 في الثانية.

وشاء القدر أن يتواجه البلدان المستبعدان في هذه المرحلة من التصفيات أيضاً. سيسعى «السامبا» الذي أكد أنه سيخوض غمار كوبا أميركا في البرازيل بعد أخذ ورد واحتجاجات من اللاعبين حيال الوضع الصحي، إلى محو خيبة التعادل الأخير أمام تشيلي 1-1 في المرحلة الماضية.

وقد تشهد المباراة مشاركة سيرجيو أجويرو إلى جانب ميسي للمرة الأولى منذ انتقال الأول من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني الأسبوع الماضي. لكن المنتخب الذي يحتل المركز الثاني مع 11 نقطة من خمس مباريات، سيواجه خصماً عنيداً يحتاج إلى الفوز للبقاء في دائرة المنافسة مع احتلاله المركز السادس حالياً، وقد عوّض مؤخراً خسارة مذلة أمام الإكوادور 6-1 بفوز على البيرو 3-0.

وعليه، وجه لاعب الهلال السعودي جوستافو كويّار تحذيراً إلى قائد الأرجنتينيين بأن النزال لن يكون عابراً. وقال كويّار الذي توّج أخيراً مع الهلال بلقب الدوري السعودي في تصريحات لوسائل إعلام أميركية جنوبية: لم أواجهه من قبل، لكنني أعرف جيداً أنه أفضل لاعب في العالم.

وأضاف قبل المباراة المرتقبة على ملعب «ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديس» في بارانكويا الكولومبية: سأضع اهتماماً مضاعفاً عليه في كل مكان يذهب إليه، ولن أمنحه حتى حرية التفكير في الملعب. من جهتها، تستضيف تشيلي بوليفيا، ساعية بدورها إلى حصد النقاط الثلاث بعد التعادل مع الأرجنتين، أمام منتخب حقق فوزاً واحداً خلال التصفيات كان أمام فنزويلا 3-1 في الثالث من يونيو.

ولن تكون زيارة تشيلي نزهة، خصوصاً أن المنتخب الذي يحتل المركز السابع مع خمس نقاط، لم يخسر أي مباراة على أرضه. وفي مباراة أخرى في الجولة الثامنة، تستضيف فنزويلا الجريحة الأوروجواي المتذبذبة في الأداء على ملعب «أولمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا».

ويسعى «لافينوتينتو» إلى فوز مطلوب لمنتخب حقق فوزاً واحداً في خمس مباريات ويقبع في المركز التاسع مع ثلاث نقاط. أما نجم أتلتيكو مدريد الإسياني لويس سواريز ورفاقه، سيبذلون كل ما في وسعهم في المباراة الأولى لهم في فنزويلا منذ نوفمبر 2002، لتعويض خسارة أمام البرازيل (2-0) وتعادل سلبي مع الباراجواي، لرفع عدد نقاطه السبع والارتقاء أعلى من المركز الخامس.

