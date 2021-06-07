حاكم الشارقة يوجه بإنشاء «5» مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توجيهات سامية بإنشاء «5» مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية بالمدن الساحلية للشراع والتجديف بالإمارة الباسمة، مع توفير كل المعينات والأدوات والمعدات والخبرات التدريبية المميزة لهذه المراكز التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البحرية على مستوى الإمارة، وتعزيز القاعدة بما يسهم في تطورها وتميزها، بما يتواكب مع مكانة الرياضة في الإمارة الباسمة ورعاية الرياضة والرياضيين.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «إن هذه المكرمة الجديدة والسخية من صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل هدية جديدة لقطاع الرياضات البحرية بالإمارة الباسمة وتعبيراً دائماً عن اهتمام سموه ورعايته للرياضة والرياضيين والتوجيه بتوفير كافة المتطلبات للرياضة في الإمارة الباسمة التي تجد الدعم اللا محدود والرعاية التي قادت إلى أن تتبوأ مكانة عالية على مختلف المستويات، وهذه المكرمة السخية الجديدة تمثل دافعاً أكبر إلى تعزيز العمل في الرياضات البحرية، بما سيمثل ارتقاء بها لترجمة هذا الاهتمام إلى إنجازات تسجل بإسم رياضة الإمارة الباسمة، وتعزز ما يتوفر لها من إمكانيات واهتمام بالبنى التحتية والمرافق الرياضية المجهزة على أعلى المستويات مع كفاءة الكوادر البشرية العاملة، حيث تظل الرياضة بالإمارة الباسمة ذات إمكانيات متفردة وقدرات تعكس قيمتها وأهميتها في مختلف الألعاب الرياضية، بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه الرياضيين وحثهم على تحقيق الإنجازات المشرفة التي تضع الإمارة الباسمة دائماً في المقدمة».

أضاف: بناء على التوجيهات السامية من صاحب السمو حاكم الشارقة، تمت الموافقة على إنشاء «5» مراكز رياضات بحرية أولمبية للشراع والتجديف، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضات البحرية، وتوسيع قاعدة ممارسيها في الشارقة والحمرية وكلباء ودبا الحصن وخورفكان، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية للمشروع، والموافقة عليها على أن يتم إطلاق المشروع وعمل المراكز في الموسم القادم، بما سيشكل إضافة حقيقية للرياضات البحرية في الإمارة الباسمة، وبما يسهم في تميزها والعمل على بذل أقصى الجهود التي تقود إلى مواصلة الإنجازات وتشريف الإمارة الباسمة في البطولات والمنافسات المختلفة داخلياً وخارجياً. واختتم: ستمثل هذه المكرمة الغالية نقلة جديدة للرياضات البحرية في الإمارة الباسمة، بما يتماشى مع الطموحات المستقبلية من أجل الهدف المنشود، وهو حفظ الأبناء باستثمار الوقت في شيء مفيد لهم رياضياً، وللاستفادة من الإمكانيات العالية لمختلف الألعاب، ومن بينها الرياضات البحرية وبفضل البيئة الرياضية المثالية التي تتوفر للقطاع الرياضي، من أجل تميز كل الألعاب بما يرفع من أسهم الإمارة الباسمة على المستوى الرياضي.