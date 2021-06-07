رولان جاروس.. «المراهقة الأميركية» تٌقصي «حلم العرب»!

باريس (أ ف ب)

أقصت المراهقة الأميركية كوكو جوف المصنفة 25 عالمياً نظيرتها التونسية أنس جابر المصنفة 26 بفوزها عليها 6-3، 6-1 اليوم في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، لتبلغ برفقة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها.

وكان هذا الفوز الثالث للأميركية على أنس جابر في رابع مواجهة بينهما، حيث حصدت التونسية فوزها الوحيد في ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق هذا العام.

وفشلت جابر في تكرار إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2020، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات جراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وقالت جوف (17 عاماً) المتوجة بلقب رولان جاروس في فئة الناشئات عام 2018: أنا سعيدة لأنني وصلت إلى أول ربع نهائي في جراند سلام، لعبت جيداً اليوم. وتابعت الأميركية التي أحرزت في دورة بارما الإيطالية قبل وصولها إلى باريس ثاني القاب مسيرتها الاحترافية بعد لينتس 2019، والأول على الملاعب الترابية: بارما منحتني الثقة على التراب، كان أول ألقابي على التراب، وتعلمت كيف أتعامل مع الضغط في النقاط المهمة.

وتلتقي جوف مع كرايتشيكوفا التي بلغت بدورها الدور ربع النهائي لإحدى بطولات جراند للمرة الأولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على وصيفة العام 2018 الأميركية سلوان ستيفنز (59) 6-3، 6-0. وبعد أن حققت أول القاب مسيرتها الاحترافية في ستراسبورج قبل وصولها إلى باريس، أحرزت كرايتشيكوفا اليوم أمام حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2017، انتصارها التاسع توالياً.