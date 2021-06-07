إنجلترا تتصدر أغلى 10 منتخبات في «يورو 2020»

رضا سليم (دبي)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم انطلاق مباريات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي تشهد مشاركة 24 منتخباً في نسختها الـ 16، وتضم عدداً كبيراً من النجوم من العيار الثقيل وكشف موقع «ترانسفير ماركت» القيمة التسويقية لأبرز 10 منتخبات مشاركة في الحدث.

ويتصدر منتخب إنجلترا القيمة السوقية للمنتخبات في «#يورو_2020» وتتعدى 1.2 مليار يورو بفضل تواجد لاعبين بحجم هاري كين مهاجم توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي، وتصل قيمته إلى 120 مليوناً ورحيم ستيرلينج «90 مليون» المتوج مع مانشستر سيتي بلقب «البريميرليج» وجادون سانشو (100 مليون) لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

ويأتي المنتخب الفرنسي بطل العالم ووصيف أوروبا ثانياً بقيمة سوقية تتجاوز المليار يورو ويملك مجموعة من النجوم منهم كيليان مبابي الأعلى قيمة في العالم «180 مليون يورو» إلى جانب كانتي وبول بوجبا وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وكريم بنزيمة وآخرين.

ويأتي المنتخب الألماني ثالثاً بقيمة تقترب من 940 مليون يورو، وذلك بتواجد نجوم بايرنميونخ الألماني ليون جوريتسكا «70 مليوناً» وجوشوا كيميتش «90 مليوناً» وسيرج جنابري «70 مليوناً» ونجمي تشيلسي المتوجين بدوري أبطال أوروبا كاي هافيرتز «70 مليوناً» وتيمو فيرنر «65 مليوناً».

ويأتي المنتخب الإسباني في المركز الرابع بـ «915 مليوناً» من خلال تواجد لاعبين مثل ماركوس يورينتي «80 مليون يورو» نجم وسط أتلتيكو مدريد المتوج بالدوري الإسباني وثلاثي مانشستر سيتي فيران توريس «50 مليوناً» وإيمريك لابورتي «45 مليوناً» ورودري «70 مليوناً».

واحتل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا المركز الخامس بـ «872 مليون يورو» بوجود كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس، والذي تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، ومهاجم أتلتيكو مدريد الشاب جواو فيلكس «80 مليون يورو»، ومدافع مانشستر سيتي روبن دياز «75 مليون يورو» وآخرين.

وتكتمل قائمة المنتخبات الـ 10 صاحبة أعلى قيمة سوقية بوجود إيطاليا «764 مليوناً» وبلجيكا «669 مليوناً» وهولندا «637 مليوناً» وكرواتيا «375.8 مليون» وتركيا «325 مليوناً».