8 أحداث تتصدر المشهد في الكرة الإسبانية «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الدوري الإسباني «الليجا» على مدار الأسبوع، هنا كل ما تحتاج معرفته حول الكرة الإسبانية ما بين العودة المفاجئة لأنشيلوتي لقيادة ريال مدريد، وسلسلة الصفقات الجديدة لبرشلونة، والمنافسة الساخنة على المقعد الأخير المؤهل للصعود الذي انحصر بين جيرونا ورايو فاليكانو. تحدد طرفا نهائي ملحق صعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، بوصول كل من جيرونا «أحد فرق مجموعة سيتي لكرة القدم» ورايو فاليكانو اللذان يستعدان للتنافس في المشهد الختامي، الذي يقام من مباراتين للحصول على المقعد المؤهل الأخير إلى الدرجة العليا في الموسم المقبل.

هبط كلا الفريقان من الدرجة الأولى في موسم 2018 - 2019، ولديهما الآن فرصة العودة، ستقام مباراة الذهاب في فاليكاس الأحد المقبل، والثانية في جيرونا يوم 20 من الشهر نفسه.

أكد نادي برشلونة أن مدربهم في الموسم المقبل 2021 - 2022 سيكون رونالد كومان، بعدما أعلن رئيس النادي خوان لابورتا خلال الأسبوع الماضي أن الهولندي باقٍ لموسم آخر، وقاد كومان في موسمه الأول في كامب نو الفريق لحصد لقب كأس الملك. ننتقل إلى العاصمة الإسبانية، حيث قام ريال مدريد بتعين مدرب جديد، مع الإعلان عن عودة كارلو أنشيلوتي إلى الفريق الذي سبق أن دربه بين عامي 2013 و2015. وسيحل الإيطالي مكان زين الدين زيدان، وقام بالتوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات في البرنابيو، وبالنظر لكونه سبق أن حقق لقب الدوري في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا وألمانيا، فإنه يستهدف تحقيق أول ألقابه في الدوري الإسباني.

أكمل برشلونة 3 صفقات جديدة على مدار الأسبوع، بداية مع سيرجيو أجويرو يوم الاثنين الماضي، ثم تبعها عودة قلب الدفاع إريك جارسيا يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم التالي، أعلن البرسا أنه امتلك الحقوق الكاملة للظهير الأيمن لريال بيتيس إيمرسون رويال، بعدما فعّل برشلونة خيار الشراء الموجود في عقده، بالتأكيد كان أسبوعاً مثيراً لمشجعي بلوجرانا. كان الشهر الأخير للدوري الإسباني حافلاً بالدراما والإثارة، وفي النهاية حسم أتلتيكو مدريد الأمور بالفوز باللقب، ونال حارس مرماهم يان أوبلاك جائزة أفضل لاعب في شهر مايو، متفوقاً بالتصويت على كل من: بورخا إيجليسياس، كارلوس سولير، كاسيميرو، جيرارد مورينو، خوسيلو وسانتي مينا. بعدما أمضى الموسم الماضي معاراً في صفوف ريال بيتيس من برشلونة، الظهير الأيسر خوان ميراندا سيبقى في ملعب بينتو فيامارين، بعدما انتقل إلى ريال بيتس بصورة دائمة إثر التوصل لاتفاق بين الناديين، ليعود اللاعب إلى فريق مسقط رأسه.

توصل المدير الرياضي لنادي سيلتا فيجو فيليب مينامبريس لاتفاق يبقيه مع النادي الجاليكي لموسم آخر، وهو الرجل الذي قام ببناء تشكيلة قوية في ملعب بالايدوس، بعدما تعافى سيلتا من انطلاقة متعثرة لينهي الموسم بكل ثقة بالمركز الثامن، وسيكون التأهل للبطولات الأوروبية هو الهدف لهم في الموسم المقبل.

تتحول الأفكار الآن إلى الموسم المقبل 2021 - 2022، مع تقديم «لاليجا» و«بوما» الكرة التي سيتم استخدامها خلال المنافسات المقبلة، حيث تم تصميم كرة «أكسيليرت» المستوحاة من طاقة «النار». شارك العديد من رياضيي «بوما» في تقديم الكرة الجديد للدوري الإسباني، ومنهم بطلا الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك ولويس سواريز.