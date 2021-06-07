عبدالعزيز بن حميد يطلق الأكاديمية الأرجنتينية في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان عن إطلاق مشروع الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية، بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وبالشراكة مع مركز كواترو الرياضي، الذي سيكون مقراً للأكاديمية في عجمان.

حضر الإعلان عبر تقنية الاتصال المرئي كلاوديو تابيا رئيس الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني وأعضاء مجلس إدارة مركز كواترو الرياضي، حيث تم الإعلان عن إطلاق المشروع الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبل في عجمان تحت إشراف الخبراء الأرجنتينيين الذين ابتكروا برنامجاً حديثاً للتدريبات يساهم في تطوير ممارسي كرة القدم واللعبة بشكل عام، من خلال نقل خبرات مهد كرة القدم التي أنجبت أساطير مثل مارادونا وميسي وغيرهم الكثير.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: سررت بالتواصل عبر الاتصال المرئي مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني للإعلان عن افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم، بالشراكة مع مركز كواترو الرياضي بعجمان، والتي تهدف لتطوير رياضة كرة القدم في الإمارات من خلال أحدث التقنيات التي سيتم استخدامها في تطوير اللاعبين متمنياً للجميع التوفيق في هذا المشروع الرائد.

وقال جييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني: «أكاديمية أفا» تتميز بنظام التعليم عن بعد، حيث سيحصل الطلاب على تدريب عبر الإنترنت. ستكون الديناميكيات هي الألعاب، بحيث يجد الأطفال في التعلم نشاطاً ترفيهياً، بالإضافة إلى إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المدربين ومعرفة تطور مستوى الأطفال، كما سيتمكن اللاعب من الوصول إلى محتوى التعليم النظري وعرض الإحصائيات اللعبة وأفضل مقاطع فيديو أخذت له، بالإضافة إلى الحصول على التقييم من مدربه.

وأكد عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي أن الاستعدادات قائمة لانطلاق الموسم الاول للأكاديمية الذي سيبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، ويسبقه فترة تسجيل اللاعبين الراغبين بالانضمام للأكاديمية، وتم بالفعل الانتهاء من جميع الاجراءات لانطلاقة مميزة للأكاديمية الفريدة، حيث سيتم عن الإعلان عن الكادر الفني والإداري للأكاديمية خلال الأيام القادمة قبيل الانطلاق الرسمي للتدريبات.

