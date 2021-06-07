العين يستعين بالأوكراني «الصارم» للعودة لمنصات التتويج

معتز الشامي (دبي)

كما أشارت «الاتحاد» مايو الماضي، حسمت شركة الكرة بنادي العين الجدل، بشأن هوية مدرب الفريق الأول للفريق، بعدما تعاقدت رسمياً مع الأوكراني سريجي ريبروف مدرب فيرينتسفاروشي المجري ودينمو كييف الأوكراني والأهلي السعودي الأسبق، وذلك بعد مفاوضات سريعة أجراها المدرب خلال تواجده بالدولة الأسبوع الماضي، وانتهت بالتوقيع رسمياً على عقد لمدة موسم قابل للتجديد باتفاق الطرفين، بعدما تلاقت الأفكار بين شركة الكرة واللجنة الفنية، والمدرب الجديد، الذي يتمتع بسيرة ذاتية حافلة، مليئة بالإنجازات كمدرب أو حتى كلاعب.

وستكون مهمة ريبروف (47 عاماً) إعادة العين إلى منصات التتويج من جديد، بعدما خرج الموسم الماضي 2020-2021 خالي الوفاض، واحتل المركز السادس في دوري الخليج العربي، وغاب عن دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

ويوصف ريبروف بالمدرب «الصارم» صاحب الشخصية القوية التي تتمتع في نفس الوقت بالاقتراب من اللاعبين، واللعب بروح قتالية عالية وكفاءة هجومية مع إجادة التنظيم الدفاعي، حيث سبق وأن حقق لقب الدوري الأوكراني من دون هزيمة مع فريق ديناموكييف.

ويعتبر ريبروف، الهداف التاريخي لدينامو كييف الأوكراني برصيد 139 هدفاً، ولعب لمنتخب بلاده كما لعب أيضاً بالدوري الإنجليزي مع أندية توتنهام ووستهام، ولعب بالدوري التركي لفنربخشة. وسبق له تدريب الأهلي السعودي موسم 2017-2018، ونجح في الوصول معه لوصافة الدوري بفارق نقطة عن الهلال وقادة لربع نهائي دوري أبطال آسيا، وفي آخر 3 مواسم كمدرب للفريق المجري، حقق 3 ألقاب دوري ومثلهما كأس المجر، وقاد الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 2020، منذ 1995.

وكانت شركة الكرة بنادي العين قد وضعت 5 شروط أساسية لاختيار المدرب الجديد للفريق، أبرزها قوة الشخصية، بالإضافة للتوازن الهجومي والدفاعي، وتنوع طرق اللعب، وثالث المعايير استقراره في المحطات التدريبية التي يخوضها، والرابع كان ضرورة تحقيقه إنجازات وألقاباً وبطولات، ويفضل أن يكون ذلك حتى الموسم الماضي، وليس في فترات سابقة، بينما تمثل خامس المعايير في اختيار مدرب صغير في السن ومتعطش للإنجازات.

وانطبقت الشروط على المدرب صاحب الشخصية القوية، والذي كان مطلوباً لقيادة فنربخشة التركي، كما تلقى عرضاً لقيادة منتخب أوكرانيا ولكن العين استطاع حسم التفاوض في الأيام الأخيرة الماضية، بعدما اتفق على كافة التفاصيل مع المدرب.

وعلمت «الاتحاد» أن ريبروف سيصطحب معه في قيادة العين نفس الجهاز المعاون له في المجر، وهو مدرب مساعد بالإضافة لمدرب أحمال ولياقة بدنية، ومدرب تحليل الأداء، بينما سيترك حسم مركز مدرب الحراس عند العودة للدولة لبدء مهمته رسمياً، حيث سيرشح أسماء لاختيار المناسب، كما تمتلك إدارة العين أيضاً أكثر من مرشح أجنبي لتولي مهمة تدريب حراس عرين البنفسج.

وفيما يتعلق بالمعسكر الخارجي، يدرس العين الخروج في النصف الثاني لشهر يوليو المقبل، لمعسكر إعداد خارجي، وتفاضل الإدارة بين النمسا وألمانيا، لتكون مقر المعسكر المقترح، بينما تركت للمدرب حرية تحديد أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للعين، وعرضها على اللجنة الفنية، فضلاً عن وجود بعض الأسماء التي تابعتها اللجنة بالفعل ورصدتها مؤخراً، تمهيداً للتعاقد معها، على أن يتم حسم الأمر رسمياً في الاجتماع المقبل بين الجانبين، لتحديد الأسماء المقترحة لدخول قائمة الفريق الموسم المقبل، حيث يحتاج الزعيم لتدعيم عناصره في مركز الدفاع ومحور الارتكاز، بالإضافة لصناعة اللعب والأجنحة.