«الرياضات البحرية» يهنئ بنجاح «دلما 4» و«القفال 30»

دبي (الاتحاد)

رفع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية أسمى آيات الشكر التقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على دعمه ورعايته الدورة رقم 30 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، وذلك استمراراً لرسالة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- الذي أسس السباق ووفر له كافة الإمكانيات طوال ثلاثة عقود.

كما تقدم رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على تفضله برعاية سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم في النصف الثاني لشهر مايو الماضي من جزيرة دلما، مروراً بست جزر تاريخية، وصولاً إلى خط النهاية ومنصة التتويج بشاطئ مدينة المرفأ.

وقال حريز المر محمد بن حريز: إن دعم القيادة الرشيدة وحرصها على إحياء تراث وماضي الآباء والأجداد يمثل العامل الرئيسي في استمرار هذه الكرنفالات الجميلة والراقية، التي أصبحت اليوم مهرجانات فرح ولقاءات جميلة تعزز هويتنا الوطنية. وهنأ نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية على النجاحات الرائعة التي تحققت في السباقين الكبيرين، واللذان يعدان من أطول المسافات التراثية في العالم ووصول الجميع إلى خط النهاية في المرفأ وكذلك عين دبي بسلام، حيث جرى السباقان وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي وجدت استجابة عالية من اللجان وأيضاً الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في الحدثين.

كما قدم حريز المر محمد بن حريز التهنئة نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الشكر إلى مجلسي الإدارة في الناديين، مباركاً كذلك إلى طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي الفوز والتتويج في السباقين الكبيرين وتحقيق ثنائية نادرة في أقل من شهر تجمع أكبر حدثين في هذه الفئة.

وأشاد بجهود مجلسي الإدارة في الناديين وجهود أعضاء اللجان المنظمة في سباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، وفي سباق دلما برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، مثنياً على التعاون القائم بين جميع أندية الدولة، متمنياً التوفيق والسداد واستمرار الصور الجميلة من النجاح التنظيمي والفني.

