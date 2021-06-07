6 مواجهات للمنتخبات العربية في التصفيات المزدوجة

معتصم عبدالله (دبي)

تشهد ملاعب القارة الآسيوية مساء اليوم، ست مواجهات مرتقبة للمنتخبات العربية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، تضم منتخبات الإمارات، البحرين، العراق، قطر، عمان، سوريا، والأردن.

ويتطلع منتخب الإمارات لتحقيق فوز جديد عندما يلتقي تايلاند على استاد زعبيل في دبي، ضمن المجموعة السابعة، ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من الإمارات وماليزيا التي لعبت ست مباريات، و8 من ست مباريات لتايلاند ونقطة لإندونيسيا.

ويلعب منتخب البحرين مواجهة حاسمة أمام إيران على استاد البحرين الوطني في المجموعة الثالثة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة العراق مع كمبوديا، ويتصدر البحرين المجموعة بـ 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 11 نقطة من 5 مباريات للعراق، و9 لإيران و5 لهونج كونج ونقطة لكمبوديا.

ويخوض منتخب قطر المتصدر مواجهة الحسم أمام عمان على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن المجموعة الخامسة، ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 12 نقطة من خمس مباريات لعمان و5 لأفغانستان و3 للهند ونقطتين لبنجلادش.

ويطمح منتخب سوريا في حسم الصدارة والتأهل عندما يتقابل مع جوام على استاد الشارقة، ضمن المجموعة الأولى، ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات للصين و7 للفلبين و6 للمالديف ولا شيء لجوام.

ويسعى منتخب الأردن لحصد ثلاث نقاط مهمة، عندما يلتقي نيبال على استاد جابر الدولي في الكويت، ضمن المجموعة الثانية، ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الكويت التي لعبت ست مباريات والأردن، و3 لنيبال ولا شيء للصين تايبيه. و

يتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.