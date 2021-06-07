مليون متفرج في مدرجات «يورو 2020» في احتفالية الـ 60

رضا سليم (دبي)

أيام قليلة تفصلنا عن كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستنطلق يوم الجمعة وتشهد عودة الجماهير في المدرجات، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على إنشاء البطولة، ورغم تفاوت نسب الحضور في الملاعب الـ 11، فإن إجمالي الحضور في جميع المباريات يتجاوز حاجز المليون، وهو ما يمثل بارقة أمل لعودة الجماهير للمدرجات في كل الأحداث. تترقب جماهير «يورو_2020» ضربة البداية يوم الجمعة المقبل، والتي تجمع بين منتخبي إيطاليا وتركيا في افتتاح النسخة الـ 16 بملعب الأولمبيكو في روما، ويشهد حضوراً جماهيرياً بنسبة 25% من سعة المدرجات، وهو ما يعني أن الحضور يصل إلى 18 ألف متفرج.

وتتفاوت نسبة حضور الجماهير في المدن، وتتصدر بودابست المشهد في ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر، بنسبة حضور 100% من سعة مدرجات ملعب بوشكاش أرينا والذي يسع لحوالي 67 ألف متفرج. ويستضيف الملعب الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان 4 مباريات بنسبة حضور 50% من سعة المدرجات تصل إلى 34 ألف متفرج، وهي نفس النسبة وعدد الحضور في ملعب كريستوفسكي ستاديوم في سانت بطرسبرج الروسية، الذي يستضيف 7 مباريات.

وتختلف نسبة الحضور الجماهيري بملعب يوهان كرويف في أمستردام ويستضيف 4 مباريات، بعدما رفع الاتحاد الهولندي لكرة القدم عدد المتفرجين إلى 16 ألف متفرج، وتقترب نفس النسبة في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ إلى 14 ألف متفرج بنسبة 20% ويستضيف 4 مباريات.

ويشهد استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن 3 مباريات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ 16 ومباراتي الدور قبل النهائي والنهائي، ويحضر الجمهور بنسبة 25%، ما يقرب من 14 ألف متفرج. ويشهد استاد هامبدين بارك في مدينة جلاسكو الأسكتلندية 4 مباريات بنسبة حضور ما بين 25 و33% من سعة المدرجات، وتصل إلى 17 ألف متفرج، وهو نفس عدد المباريات في باركن ستاديوم بمدينة كوبنهاجن الدانماركية والحضور ما بين 25 و33%، حوالي 13 ألف مشجع.

ودخلت إشبيلية سباق الاستضافة بملعب لا كارتوخا 4 مباريات ونسبة الحضور 30%، حوالي 15 ألف متفرج، فيما ستكون جماهير رومانيا على موعد مع 4 مباريات بالملعب الوطني في العاصمة بوخارست ونسبة الحضور ما بين 25 و33%، حوالي 12 ألف متفرج.