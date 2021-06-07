كانتي: أنا شخص طبيعي.. أشعر بالراحة كلما كنت حراً

أنور ابراهيم (القاهرة)

يتردد اسم النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي، كثيراً كأحد أبرز لاعبي خط الوسط ليس في أوروبا وحدها وإنما في العالم كله، ويتمتع بإمكانات هائلة دفاعاً وهجوماً، سواءً مع ناديه الإنجليزي تشيلسي أو منتخب بلاده. وفي معسكر«الديوك» بكليرفونتين وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، تحدث كانتي خلال مؤتمر صحفي عن أسباب الشعبية التي يحظى بها وصورته كلاعب كرة قدم كامل، والدور الذي يلعبه على أرض الملعب، وعن الكرة الذهبية وفرص فوزه بها، وتأثير المديرالفني الألماني توماس توخيل في تطوير أدائه، وما إذا كان يفكر في مغادرة تشيلسي ناديه الحالي وموضوعات أخرى كثيرة.

في البداية، قال كانتي: أحب أن أكون شخصاً طبيعياً داخل الملعب وخارجه، وأن أقدم أفضل ما عندي لإسعاد محبي كرة القدم، لأن ذلك يسعدني أيضاً.. أنا مجرد لاعب خط وسط في فريق يضم الكثير من اللاعبين الأكفاء، ولا يمكن أن أعتبر نفسي أفضل من أحد، أو أكثر ذكاءً أو تعاطفاً، ولكني أحب التفاهم مع زملائي، وأحرص على أن تكون علاقتي طيبة مع الناس، حتى أولئك الذين ألتقي بهم مصادفة في الشارع.

ورداً على سؤال بشأن تمركزه داخل الملعب والأدوار التي يقوم بها، قال كانتي: مع ديدييه ديشامب، لعبنا بطريقتين مختلفتين في مباريات التصفيات المؤهلة لهذه البطولة، فأحياناً كنت أكثر تمركزاً في وسط الملعب مع الميل أكثر للدفاع، وفي أحيان أخرى أكلف بمهام هجومية، وللأمانة أشعر بأنني أكون أفضل عندما أمتلك الحرية الكافية للانطلاق خلف المهاجمين، ولكنني أستمتع أيضاً بمركزي الأساسي كلاعب وسط مدافع قادرعلى استخلاص الكرات من المنافسين.

ورداً على سؤال بشأن تطور أدائه هذا الموسم تحديداً، قال كانتي بطل العالم المتوج مع منتخب بلاده في مونديال روسيا: كانت سنة صعبة وشهدت في بدايتها فترات معقدة لم نحقق فيها نتائج طيبة مع فريقي تشيلسي، ولكن بوصول الألماني توخيل، تغيرت أمور كثيرة، ومنحني الكثير من المفاتيح على أرض الملعب، وأصبحت أكثر حرية وتطورت كثيراً وتحسنت كرتي.

وتطرق كانتي للحديث عن الكرة الذهبية «البالون دور» وفرص فوزه بها، فقال: أنا أنظر إلى هذه الجائزة بتحفظ شديد.. نحن كفريق أنهينا الموسم بصورة جيدة جداً، بالفوز بالشامبيونزليج والانضمام لـ «التوب فور» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولكنني لا أضع الكرة الذهبية نصب عيني ولا تسيطرعلى تفكيري، وإنما أركز أكثر على الأهداف الجماعية للفريق سواءً مع البلوز أو مع الديوك.

وأضاف قائلاً: لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للحديث عن الكرة الذهبية، فما زلنا في منتصف العام، وهناك الكثير من المباريات في الأشهر الستة القادمة سواء مع النادي أو المنتخب، ولهذا ليس من المجدي أن أقول إنني أستحقها اليوم.

وتابع قائلاً: هناك بعض السنوات كنت فيها بين العشرة الأوائل، وهذا أسعدني كثيراً ولكن الفوز بها قصة أخرى.. على أية حال، هى مكافأة فردية للاعبين وتتويج لجهد موسم كامل، والذين حصلوا عليها من قبل، حققوا أشياء رائعة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

وعن احتمالات رحيله عن تشيلسي، قال نجولو كانتي، المولود في 29مارس 1991(30 سنة): أمضيت حتى الآن 5 سنوات مع تشيلسي وعشت لحظات رائعة، وأتمنى أن أعيش المزيد منها مع البلوز، وما زال في عقدي عامان، وأشعر بارتياح في هذا النادي ولا يعكر صفوي شيء. واختتم كانتي مؤتمره الصحفي الطويل، مؤكداً أن كل تركيزه ينصب حالياً على بطولة اليورو ويتطلع بشغف هو وزملاؤه للفوز بها، لتعويض خسارتها على يد منتخب البرتغال في نسختها السابقة بفرنسا في 2016.