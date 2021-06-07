كلباء والعروبة يطلبان الجنيبي من الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت (الاتحاد) أن نادي الظفرة تلقى طلباً من ناديي اتحاد كلباء والعروبة لانتقال اللاعب محمد إسماعيل الجنيبي (23 عاماً)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان الجنيبي قد انتقل إلى الظفرة الصيف الماضي قادماً من الوحدة بعقد مدته 3 مواسم، وخاض مع «الفارس» 13 مباراة وسجل له هدفين.

ويجيد الجنيبي اللعب في مركز الجناح الأيمن، لكنه وظف أيضاً في مركز الظهير الأيمن بعدد من المباريات لعلاج النقص الذي عاشه فريق الظفرة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

يذكر أن الرؤية لم تتضح في الظفرة بعد حول من يبقى أو يرحل عن الفريق باستثناء التجديد لمسلم فايز حتى نهاية الموسم المقبل، بينما غادره إبراهيم سعيد بعد إجرائه لمخالصة تمهيداً لانضمامه لخورفكان، فيما وصل عرض لخالد للدرمكي من اتحاد كلباء.

وينتظر عدد من اللاعبين مواطنين وأجانب تجديد عقودهم مع النادي، مثل سهيل المنصوري والمغربي عصام العدوة والهولندي ميخاييل روشفيل والأرجنتيني المقيم بيدرو بافلوف.

من جهة أخرى لم يتكشف بعد اسم مدرب الفريق الجديد لخلافة السوري محمد قويض الذي انتهت مهمته بنهاية الموسم، وستكون شركة القدم بالنادي تحت ضغط شديد في الأيام المقبلة لتحديد هوية المدرب والتعاقد معه بجانب حسم ملفات التعاقدات سواء بالتجديد أو المغادرة أو استقطاب بعض اللاعبين، خاصة إذا ما أخذ في الحسبان أن تجمعات الأندية لبدء الإعداد للموسم الجديد سيكون في آخر 10 أيام من الشهر الحالي.