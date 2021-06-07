«أيمن» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في مالمو

مالمو (الاتحاد)

أكد الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة كارلوس لوبيز، حسن ترشيحه حين حصد بجدارة سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

واجتذب السباق الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الديربي السويدي التحضيري، 10 خيول، وجاء السباق البالغ طوله 1730 متراً سجالاً بين المتنافسين، خاصة في المراحل النهائية.

وتمكن الفارس كارلوس لوبيز من قيادة «أيمن» بسلاسة قبل أن يطلق له العنان في اللحظة المناسبة، وبعد صراع شرس تمكن من التفوق بفارق طول عن وصيفه «مهيمن» لانديورانس رايدنج، بإشراف انيللي اريكسون، وقيادة اندرياس دالبارك. وسجل البطل المنحدر من نسل «جنرال» زمناً وقدره 2:01:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق عن الثاني «سي ار يقظان» للمالكة والمدربة ماري سيدربوم، وقيادة انجليكا ماونت.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.