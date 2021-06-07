الزيودي ينتقل من الفجيرة إلى خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

نجحت إدارة خورفكان في الظفر بخدمات الظهير الأيسر لفريق الفجيرة أحمد الزيودي لتمثيل الفريق في الموسم القادم من دوري الخليج العربي، ووقع اللاعب العقد بحضور إدارة النادي.

يذكر بأن الزيودي لعب مع الفجيرة 27 مباراة خلال موسمين قضاهما مع الفريق، وسجل هدفاً وحيداً بالدوري ويبلغ من العمر 25 عاماً، ويعول خورفكان على اللاعب في مركز الظهير الأيسر تعويضاً لغياب عادل سبيل بسبب الخدمة الوطنية.

يذكر أن اللاعب حصل على عدد من العروض، لكن اختار عرض خورفكان الأقرب وبدأ اللاعب مشواره بالعروبة ثم لعب للفجيرة موسمين قبل الهبوط بنهاية هذا الموسم.